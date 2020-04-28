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影／「半夜人潮略多是阿飄嗎?」黃偉哲再轟景點警示

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市長黃偉哲今天持資料再轟中央。記者修瑞瑩／攝影
台南市長黃偉哲今天持資料再轟中央。記者修瑞瑩／攝影

台南市長黃偉哲昨天炮打中央，引發藍軍紛紛表達讚同，黃今天再轟，表示昨天半夜同仁再上交通部1968 App，發現新竹市立動物園半夜凌晨零時是「人潮略多」、台南市根本沒有營業的同安夜市、復華夜市大半夜也是「人潮略多」，「這樣的軟體真的沒問題嗎」要求中央一定要檢討改進。

為避免連假景點人潮擁擠，不利防疫，交通部強化原有「1968」App，將各地景點納入管制，只要人潮及車潮眾多就會發出警示，台南市長黃偉哲昨天砲轟中央，表示警示景點中台南最多，達27處，台北卻只有4處，根本不知道警示的標準在哪裡，「官員都是在冷氣房裡辦事嗎？」、「中央有必要這樣整台南嗎？」

黃的砲轟引發藍軍的支持，高雄市新聞局長鄭照新就表達支持。而黃則回應「尊重」

而黃偉哲今天表示，包括行政院長蘇貞昌與衛福部長陳時中，都認為軟體可以檢討改進，應該避免對地方汙名化、標籤化，市府同仁今天凌晨上1968了解，發現內容根本有問題。

包括三峽商圈、鶯歌南雅夜市、桃園大湳公有零售市場、新竹市立動物園、南投的竹山商圈，在28日半夜凌晨零時，顯示的都是「人潮略多」，黃偉哲不滿，「動物園半夜人多，是阿飄多嗎？還是動物多？」

而台南地方小夜市像是同安夜市與復華夜市也都被列入警示，黃偉哲拿出資料，「昨天根本夜市就沒營業，但半夜零點顯示的仍是人潮略多」

他指出，市府還去調台北捷運的資料，3月份進出站的人數超過百萬，但台南市的景點，一整個月的人潮根本就只有3、5萬人，最多不會超過8萬，卻都被列入警示，如果依照這個標準，台北每個捷運站都應該被列警示，認為「軟體對台南不公、取樣不公、景點不公」

他還表示，中央把台南的景點列入警示這麼多，往好的方面想，可能台南的防疫做的好，可以玩的地方很多，但台南人已經爽過了，公布11個警示台南就有4個，套句現在流行的話「我ok你先高興」，台南人已經很高興了，換其他縣市高興吧，不要再列台南景點警示了。

台南市長黃偉哲今天持資料再轟中央。記者修瑞瑩／攝影
台南市長黃偉哲今天持資料再轟中央。記者修瑞瑩／攝影
台南市長黃偉哲今天持資料再轟中央。記者修瑞瑩／攝影
台南市長黃偉哲今天持資料再轟中央。記者修瑞瑩／攝影
台南市長黃偉哲今天持資料再轟中央。記者修瑞瑩／攝影
台南市長黃偉哲今天持資料再轟中央。記者修瑞瑩／攝影

夜市 黃偉哲 動物園

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