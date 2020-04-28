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大陸新增6確診 3例本土病例都在黑龍江

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
大陸昨新增3例本土病例都在黑龍江。圖為哈爾濱中央大街。（中新社）
大陸昨新增3例本土病例都在黑龍江。圖為哈爾濱中央大街。（中新社）

據大陸國家衛健委通報，4月27日，大陸新增確診病例6例，其中3例為境外移入病例，3例為本土病例（黑龍江3例）；無新增死亡病例；新增疑似病例1例，為境外移入疑似病例（上海1例）。

當日新增治癒出院病例81例，解除醫學觀察的密切接觸者915人，重症病例減少2例。境外移入現有確診病例552例（含重症病例21例），現有疑似病例6例。累計確診病例1639例，累計治癒出院病例1087例，無死亡病例。

截至4月27日24時，大陸累計死亡病例4633例，累計報告確診病例82836例，現有疑似病例9例。累計追蹤到密切接觸者731015人，尚在醫學觀察的密切接觸者8014人。

湖北無新增確診病例，無新增治愈出院病例，無新增死亡病例，無現有確診病例，無重症病例。

大陸昨新增無症狀感染者40例，其中境外移入無症狀感染者3例；當日無轉為確診病例；當日解除醫學觀察17例（境外移入4例）；尚在醫學觀察無症狀感染者997例（境外移入130例）。

上海 黑龍江

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