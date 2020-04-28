柯文哲愛將再傳不倫戀 民眾黨：個人隱私 黨不評論

繼台北市文化基金會前副執行長張益贍與民眾黨立委參選人蔡宜芳爆不倫戀後，鏡周刊今天再度爆料，指台北市長柯文哲另名愛將、北農董事長秘書董德堉與北市府副市長蔡炳坤秘書凌婉真親密互動，疑柯文哲愛將再爆不倫戀。

對此，台灣民眾黨發言人楊寶楨表示，經查兩人並未擔任黨職，事關個人隱私，民眾黨不評論、也不會刻意過問，由當事人對外說明。

鏡周刊今天報導，指周刊接獲爆料後，多日直擊董德堉、與凌婉真互動相當親密，兩人上陽明山、烏來出遊泡湯吃飯，甚至還一同進入台中某社區大樓，對於柯文哲愛將再傳不倫戀，民眾黨表示，對於鏡周刊的報導，經查兩人並未擔任黨職，事關個人隱私，本黨不評論也不會刻意過問，由當事人對外說明。