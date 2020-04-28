周刊爆料柯文哲愛將幽會 北市府：私領域不干涉
台北市政府又驚傳緋聞？今天鏡週刊報導，市長柯文哲愛將、台北農產公司董事長祕書董德堉，與副市長蔡炳坤的祕書凌婉真互動密切，拍到兩人頻幽會，有如熱戀中的情侶。
對此，台北市政府副發言人戴于文表示，關於平面媒體報導北市府員工私領域一事，此事涉及員工個人私領域之交友空間，市府不予干涉。
繼上月市長柯文哲的愛將張益贍，跟民眾黨立委參選人蔡宜芳爆出不倫戀，根據鏡週刊報導，董德堉、凌婉真被多次直擊親密互動，像是親密餵食、一起到溫泉會館泡湯等，兩人也曾到台中某社區大樓，引起柯文哲籌組的民眾黨內人士注意。
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