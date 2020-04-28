周刊爆料柯文哲愛將幽會 北市府：私領域不干涉

婦聯會等政治團體轉型為政黨的最後期限已到。內政部昨起辦理二百零三個政黨廢止備案及四十二個政治團體廢止立案事宜，經廢止的政黨及政治團體，應依法辦理財產清算程序。民進黨立委賴惠員昨在立法院質詢時，向內政部次長花敬群確認，是否意即婦聯會正式走入歷史？花敬群答「是，沒錯。」

2020-04-27 23:42