五一連假、軍艦疫情若過 侯友宜考慮鬆綁公有密閉場館

新北市長侯友宜今早召開新冠肺炎防疫會議，侯表示，考慮五一連假若磐石艦疫情穩定，將「適度調整步伐」，新北市公有密閉場所可能鬆綁開放，但他表示，後續量體溫、勤洗手、戴口罩都還是要做到位。

侯友宜表示，新北市零確診連續8天，台灣、新北市疫情相對穩定，但新北和世界不可能沒有連結，因此他認為，就算國內疫情趨緩，也還是不能掉以輕心。

侯友宜指出，磐石艦觀察期要到五一勞動節結束，才能判斷整個完全脫離，而5月1、2、3日又碰上連續假期，就要全面戒慎恐懼的備戰，老街、商圈、風景區、大賣場、百貨、登山小路，各局處都要做好全面通報、監控。

他表示，第三階段擴大管制超前部署做好準備後，若五一連假過後疫情趨緩，「可適度調整步伐」，他透露可能開放新北市公有密閉場所，但後續量體溫、勤洗手、戴口罩都還是要做到位。