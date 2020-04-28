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苛政猛於虎…這些政治團體寧解散也不願轉型政黨的理由

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
內政部表示，婦聯會依法廢止立案，將走入歷史。記者曾原信／攝影
內政部表示，婦聯會依法廢止立案，將走入歷史。記者曾原信／攝影

內政部昨天廢止立案的42個政治團體，除中華民國婦女聯合會（婦聯會）外，還包括由前總統蔣中正之子蔣緯國創辦的「中華黃埔四海同心會」，以及長期支持國民黨前主席洪秀柱的「藍天行動聯盟」等。

其中，中華黃埔四海同心會依法解散，已向內政部另外申請成立一般人民團體。原會長戴伯特受訪表示，現在因為疫情關係，避免群聚，已向內政部行文延期，等疫情趨緩後再召開成立大會。對於內政部希望新的團體不要沿用過去的名字，戴伯特說，團體名稱未定，但「中華黃埔」四個字原則上還是會在。

藍天行動聯盟主席武之璋表示，去年底內政部表示不轉型為政黨就要解散，他們一度考慮登記成政黨，但了解「政黨法」以後，發現必須在銀行開政治獻金專戶，要向監察院陳報財務，「人民團體帳戶竟然還要被監督，根本就是把東廠擴大嘛！」

武之璋說，一想到當前政局「苛政猛於虎」，最後決定作罷，重新申請為一般的人民團體，名稱不變。

這一波被廢止立案的，還有成立已久的的中華民國全民愛國會、中國愛國陣線、中華民國反共愛國聯盟、中華民國正義促進會、中國老兵統一大聯盟、中華統一策進會、中國青年團結會、中國合一促進會、中國合一促進會、中華台海兩岸和平發展策進會等，皆被內政部認定為失聯的政治團體，記者致電部分團體，也收到因為創辦人過世、已無運作的消息。

內政部 中華民國 疫情

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