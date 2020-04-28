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不參加公辦電視罷免說明會 市府：韓專心防疫和市政

聯合報 / 記者蔡孟妤王慧瑛楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市長韓國瑜27日主持防疫會議表示，目前全球已將近300萬確診病例，鄰近的新加坡、日本都進入緊急狀態，市府不敢掉以輕心、抓緊相關工作，和市民緊密防疫。圖／高雄市政府提供
高雄市長韓國瑜27日主持防疫會議表示，目前全球已將近300萬確診病例，鄰近的新加坡、日本都進入緊急狀態，市府不敢掉以輕心、抓緊相關工作，和市民緊密防疫。圖／高雄市政府提供

高雄市長韓國瑜罷免案投票在6月6日舉行，被罷免人則須於10天內提出答辯書，答辯期限是4月30日。高雄市新聞局長鄭照新說，相關答辯由專人處理中，鄭也證實韓市長擬不參加公辦電視罷免說明會。

依照公職人員公辦電視罷免說明會實施辦法第86條相關規定，公辦電視說明會至少應舉辦1場，經領銜人及被罷免人雙方同意下不辦理者應予免辦。

罷韓法定提案領銜人陳冠榮先前曾表示，罷韓團體希望電視罷免說明會能多辦幾場，藉此說清楚罷韓理由，讓市民了解。韓國瑜傾向不參加罷免說明會，鄭照新說，韓市長全心投入市政與防疫，這才是當前最重要的事，也是市民最關心的事。

中選會指出，韓國瑜答辯期限為4月30日，若收到答辯書，將在5月5日進行相關公告。公職選罷法第85條也規定，被罷免人未於規定期間內提出答辯書者，或答辯書內容超過規定字數，將不予公告。

高雄市長韓國瑜（前排中）27日主持防疫會議表示，目前全球已將近300萬確診病例，鄰近的新加坡、日本都進入緊急狀態，市府不敢掉以輕心、抓緊相關工作，和市民緊密防疫。圖／高雄市政府提供
高雄市長韓國瑜（前排中）27日主持防疫會議表示，目前全球已將近300萬確診病例，鄰近的新加坡、日本都進入緊急狀態，市府不敢掉以輕心、抓緊相關工作，和市民緊密防疫。圖／高雄市政府提供

罷免 韓國瑜 罷韓

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