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不參加公辦電視罷免說明會 市府：韓專心防疫和市政
高雄市長韓國瑜罷免案投票在6月6日舉行，被罷免人則須於10天內提出答辯書，答辯期限是4月30日。高雄市新聞局長鄭照新說，相關答辯由專人處理中，鄭也證實韓市長擬不參加公辦電視罷免說明會。
依照公職人員公辦電視罷免說明會實施辦法第86條相關規定，公辦電視說明會至少應舉辦1場，經領銜人及被罷免人雙方同意下不辦理者應予免辦。
罷韓法定提案領銜人陳冠榮先前曾表示，罷韓團體希望電視罷免說明會能多辦幾場，藉此說清楚罷韓理由，讓市民了解。韓國瑜傾向不參加罷免說明會，鄭照新說，韓市長全心投入市政與防疫，這才是當前最重要的事，也是市民最關心的事。
中選會指出，韓國瑜答辯期限為4月30日，若收到答辯書，將在5月5日進行相關公告。公職選罷法第85條也規定，被罷免人未於規定期間內提出答辯書者，或答辯書內容超過規定字數，將不予公告。
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