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婦聯會批民進黨政府夾殺 將依法抗爭

聯合報 / 記者劉宛琳賴于榛、鄭媁／台北報導
婦聯會主委雷倩（左）昨表示，婦聯會受到內政部、黨產會、衛福部及國稅局聯手追殺。記者季相儒／攝影
婦聯會主委雷倩（左）昨表示，婦聯會受到內政部、黨產會、衛福部及國稅局聯手追殺。記者季相儒／攝影

內政部昨依政黨法廢止婦聯會等四十二個政治團體的立案。婦聯會主委雷倩表示「非常遺憾」，指過去四年來婦聯會受到內政部、黨產會衛福部及國稅局聯手夾殺，批評民進黨政府想盡辦法來搶錢，斷掉婦聯會所有的後路；收到內政部行政處分公文後，將會依法發動進一步抗爭。

雷倩表示，內政部說一套做一套，同時欺瞞法院；黨產會則用口頭和電話，強行控制銀行處理婦聯會帳戶；衛福部要求內政部和黨產會背書，延宕婦聯會新世紀基金會的成立；國稅局就婦聯會已被沒收或被控管的帳戶，要求婦聯會付完全稅務責任，至今溢繳的金額已超過三千萬元。

雷倩批評，民進黨政府對於婦聯會的處置，是台灣民主自由的照妖鏡，行政權的無限上綱，凌駕中華民國憲法，實已違反人民受憲法保障的基本權利，包括結社權、言論自由、財產權等。

總統府發言人丁允恭指出，相信內政部會本於權責依法處置，人民團體也應遵循相關法令。

黨產會副主委施錦芳則說，婦聯會要不要轉為政黨，跟黨產會沒關係，因為依黨產條例規範，不管政黨、附隨組織、政治團體都是清查財產是不是屬於不當取得，婦聯會這樣的說法顯然有誤。至於婦聯會若解散，被認定為不當取得的財產怎麼處理，施錦芳說，基本上被認定為不當取得的財產已經進入司法程序，都是禁止處分、屬於凍結的狀態，訴訟確定後就會收歸國有。

國民黨立委洪孟楷質疑，蔡政府蠻橫至極，婦聯會一脈相傳都是正常法人化，也遵守中華民國相關法令規定，過去二、三十年都有按內政部指示與相關要點辦理，但現在改朝換代，就可憑政黨一己之私做這樣認定，實在讓人無法接受，這也是「追殺政敵」最好的例子與證明。

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