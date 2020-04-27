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錢櫃北市4分店消防安檢不合格 市府勒令即刻停業
錢櫃林森店大火釀悲劇，台北市政府擴大KTV安檢，錢櫃除了林森店因火災勒令停業外，北市府今晚表示，錢櫃敦南、中華、松江和南京分店，因消防安全設備及防火管理不符合規定，消防局加重處分並要求停業，限期3日內改善相關消防安全缺失，若逾期未改善，將連續處罰至改善為止。
北市副市長黃珊珊今率消防局、建築管理工程處、勞動檢查處等，到錢櫃6家分店聯合檢查，除針對消防安全設備檢查外，亦就防火區畫、防火避難設施等查核，其中4家分店，消防安全設備及防火管理不符合規定。
消防局表示，將於持續針對本市所有電影院、KTV、MTV等封閉性娛樂場所加強檢查，若有違規事項，將依法加重處分。
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