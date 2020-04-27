美方主動聯繫 台美衛生部長今晚首度正式電話會議
指揮中心指揮官、衛福部部長陳時中與美國衛生及公共服務部部長阿札爾(Alex Azar II)於台灣時間4月27日晚間8時舉行雙邊電話會議，會中阿札爾部長讚許台灣在對抗COVID-19疫情上的表現，並感謝我國捐贈口罩，雙方另就防疫策略進行深入交流。
據了解，這是電話會議係由美方主動聯繫、促成，之前兩國衛生部部長曾在世界衛生大會上面對面對話，這次則是第一次雙方電話會議，美方表達，將盡最大的努力讓台灣能夠以觀察員身份參與今年世界衛生大會(WHA)及完整參與WHO相關會議。
陳時中則對美國堅定支持我參與WHO，表達誠摯感謝，阿札爾部長則重申美國將持續全力支持台灣擴大參與WHO與全球衛生事務，讓台灣能與國際社會分享、貢獻其衛生專業，促進全球衛生安全。另外，雙方也交換彼此對於全球衛生安全及其他重要衛生議題等看法。
雙方同意未來繼續深化及擴大衛生領域合作，尤其在COVID-19疫苗、藥物研發以及防疫物資，台美防疫攜手合作。兩人均表示期盼再次會面。
衛福部指出，這場電話會談時間約30分鐘，在座亦有美國在台協會(AIT)酈英傑(Brent Christensen)處長、外交部政務次長徐斯儉、北美司司長姚金祥及國組司司長陳龍錦、衛福部疾管署署長周志浩、衛福部技監劉麗玲。
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