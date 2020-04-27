立院趕審國民參審法 李貴敏：恐讓國民法官一夕變囚徒

立法院司法委員會本周一、三、四3天排審「國民參與刑事審判法草案」、「刑事陪審法草案」等案，因事涉蔡英文總統司法改革政績，在民進黨團主導下，今晚加班審到凌晨12時。國民黨立委李貴敏質疑，相關法案恐造成全民為法官背書。

李貴敏舉例，目前草案內容含混不清且不透明，包括證據能力或調查是否必要，都是職業法官說的算，尤其未來法官和國民法官討論不公開，形同密室協商，修法恐造成法官引導討論，國民法官背書判決結果，無法落實國民參與。

此外，修法草案中授權法院，可以「案件情節繁雜或需高度專業知識，非經長久時日顯難完成審判」為由裁定不進行國民參審，仍讓法院心證決定案件情節複雜與否，李貴敏質疑，如此又怎麼能落實避免法官與社會脫節、避免冤獄等目的？

草案也規定「國民法官不得洩漏評議秘密及其他職務上知悉之秘密」，李貴敏擔心，國民法官不學法律，又怎麼了解個資、營業秘密法或國家機密法規定，若不不小心洩密反可能被處一年以下刑責處罰，恐由法官一夕變囚徒，規定太苛刻。

李貴敏也揶揄，目前常有法院尚未判決，外界就已知判決內容情形，也未見司法院對洩密的職業法官或相關人員懲處，如今卻要人民分擔責任、背書判決，一出狀況就要懲處人民，會不會對老百姓不太公平？

李貴敏說，當然希望執政黨與司法院能落實司法改革，讓人民真正參與審判，讓司法判決貼近人民，以重建民眾對司法信心的目標，但這次相關修法草案問題多，民進黨拚法案闖關前，應先回答是要落實國民參審，還是只要國民幫法官背書？