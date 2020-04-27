【即時短評】綠營撒出「國防布」 真正想遮蓋是....自己？

記得洪仲丘事件嗎？包括蔡英文總統在內，彼時在野的民進黨，也是頭綁「國防布」標語，在街頭聲援抗議「沒有真相」群眾的一員。時間還不到7年，當初抗議「國防布」的民進黨，如今居然帶頭蒙上「國防布」，動作甚至比國防部更積極。

立院國防委員會成立專案小組向軍方調閱資料，制度行之多年。對於涉及密等的資料，軍方會經過一定「馬賽克」才提供調閱，朝野立委對此知之甚稔。然而從民進黨立院黨團總召柯建銘親自到場指揮坐鎮通過復議，可知民進黨團勢在必得，非要翻轉上周委員會決議不可。這不禁令人好奇，難道真如綠營立委所云，如果給在野黨委員看到這些文件，就會傷及國家利益？

在委員會想要調閱的「副長朝令」、「航泊日誌」、「理事官紀錄」、「船位描跡圖」4項文件中，敦睦艦隊的航跡紀錄，相對算是最敏感資訊，但國防部在上周四的記者會中，已利用讓媒體查閱支隊「安全回報」電文的方式，間接公開了「入門級」的航跡。從中可以看出，支隊開到接近新加坡後返航，並沒有特別的「額外航程」。

這其實可以解讀為，面對部分政治人物不斷放話此行「作了機密任務」，國防部雖然不會公然打臉，不會公開與執政黨作對；但也不願過度隨之起舞，不敢把牛皮吹到不可收拾的地步。

歷年來不分藍綠執政，都嘗試利用敦睦艦隊出航機會，前往非邦交國港口訪問。這種努力值得肯定，過去也有成功例子，但必定屬於高度機密，事前只有極少數幹部得知。然而今年疫情爆發，各國紛紛關閉邊境，即使原本有類似規畫，最後也無機會付諸實施。因此，就算當真有機密外交構想，在立委調閱的文件中也絕對看不出端倪，完全無須擔心洩漏真正的國家機密。

因此不能不讓人懷疑：綠營立委急著祭出「國防布」，去遮掩一些情報價值有限的資訊，並非擔心中共或外國的情報單位，因為他們早就透過自己的監偵系統得知。真正值得擔心的是，自己一面抨擊政敵「洩密」，同時利用執政優勢釋放消息、對選民故弄玄虛的把戲曝光。同時更要提前關上水密門，讓究責焦點維持在軍方基層的執行面，不要燒到「自己人」的決策面上。