快訊

20年的回憶！「麻布茶房」5月1日全面停業

聽新聞
test
0:00 / 0:00

正名「荷蘭在台辦事處」 外交部：高度肯定和讚許

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導
外交部長吳釗燮在今上午接見荷蘭駐台代表紀維德（Guy Wittich）。照片／外交部提供
外交部長吳釗燮在今上午接見荷蘭駐台代表紀維德（Guy Wittich）。照片／外交部提供

外交部吳釗燮在今上午接見荷蘭駐台代表紀維德（Guy Wittich）。紀維德當面知會吳，荷蘭駐台代表機構「荷蘭貿易暨投資辦事處」自今天晚間7時公告更名為「荷蘭在台辦事處」（Netherlands Office Taipei），以反映台荷關係全面發展現況。外交部今晚表示，吳釗燮對荷蘭駐台機構的新名稱表示歡迎，彰顯台荷關係的密切友好，並期許雙方在各領域的合作持續深化。

紀維德也致贈吳釗燮荷蘭國花鬱金香及荷蘭承自荷西時代設計的青花瓷瓶。紀維德表示，特別選在荷蘭國慶日國王節拜會吳釗燮及中央流行疫情指揮中心等單位，致贈從荷蘭空運來台的鬱金香，以感謝我國政府對抗武漢肺炎疫情的努力及我國於月初對荷蘭援贈口罩的善舉。

外交部表示，吳釗燮高度肯定「荷蘭在台辦事處」的新名稱，讚許此為台荷關係的正面進展。吳釗燮表示，台荷關係在紀維德任內持續加強，稱讚他對推動台荷關係的卓越貢獻與熱誠。期待台荷雙方在各領域進一步加強合作，包括共同對抗新冠肺炎的蔓延，也希望荷蘭繼續給予台灣支持。

外交部指出，台荷雙邊關係近年持續升溫，包括台荷青年度假打工本月初正式生效、去年荷蘭國會數年後首度組團訪台、台荷經濟對話會議成果豐碩等。目前荷蘭是我國在歐洲的第二大貿易夥伴，也是我國外國直接投資（FDI）累計最大來源國。

荷蘭 吳釗燮 外交部

延伸閱讀

展現台荷情誼 荷駐台代表宣布正名「荷蘭在台辦事處」

台荷關係重大進展 紀維德：改名「荷蘭在台辦事處」

印媒訪吳釗燮：台灣不顧中國干預與國際合作抗疫

荷蘭國慶空運3999朵鬱金香來台 向醫護致謝

相關新聞

罷免案6月6日投票 幕僚：韓國瑜擬不參加電視說明會

罷免高雄市長韓國瑜投票將於6月6日舉行，韓國瑜近來除了忙於防疫，也整理罷免案答辯書，據親近韓國瑜幕僚指出，會在近日送件，...

展現台荷情誼 荷蘭駐台代表宣布正名「荷蘭在台辦事處」

今天是荷蘭國慶日國王節，因應新冠肺炎疫情，荷蘭在台辦事處取消慶祝活動，但空運國花鬱金香來台，感謝台灣第一線醫護人員。荷蘭...

內政部完成婦聯會廢止立案公文 將進行財產清算

婦聯會未於期限內轉型為政黨，將廢止立案。內政部今天已完成廢止立案公文，待公文送達婦聯會後，婦聯會將正式走入歷史，並須依法...

婦聯會被廢止 雷倩：收到公文後會依法抗爭

婦聯會未於期限內轉型為政黨，內政部今天完成廢止立案公文。婦聯會主委雷倩今天稍早表示，收到公文後會依法抗爭，包括訴願、行政...

蔣宋美齡創立婦聯會 資金來源成最大爭議

前總統蔣介石夫人蔣宋美齡創立的婦聯會，興辦學校和醫院，標榜照顧軍眷，但其「勞軍捐」財務流向屢遭質疑，運作不為外人所知，蒙...

正名「荷蘭在台辦事處」 外交部：高度肯定和讚許

外交部長吳釗燮在今上午接見荷蘭駐台代表紀維德（Guy Wittich）。紀維德當面知會吳，荷蘭駐台代表機構「荷蘭貿易暨投...

婦聯會388億財產清算 黨產會：待行政法院判決

婦聯會被廢止立案，接下來要進行財產清算。不當黨產處理委員會副主任委員施錦芳今天說，婦聯會新台幣388億元不當取得的財產，...

立法院審國民參審草案 司改會：應將陪審制併案審查

立法院司法及法制委員會今、周三、四接連三天審查「國民參與刑事審判法草案」。民間司改會等民間團體今表示，民進黨本會期全面封...

審查國民法官草案 立委指這2款條文恐有歧視疑慮

立法院司法及法制委員會今併案審查國民參與刑事審判法草案，司法院秘書長林輝煌、法務部政務次長蔡碧仲列席；針對國民法官年齡限...

【重磅快評】防疫「逆時中」 換來黃偉哲的舊恨加新仇？

台南市長黃偉哲再次槓上中央，這次是交通部為提醒民眾人潮分流，將在五一連假前推出景點App，管制的234的景點中，台南市就...

江啟臣看罷韓 協助黨公職人員把份內的事做好

面對高雄市長韓國瑜罷免案，國民黨主席江啟臣下午指出，選舉罷免是人民的公民權，做為一個政黨會尊重人民的權利。而身為政黨，對...

巴拉圭大使周麟被召回僑胞不捨 外交部：正常輪調非召回

中國大陸上周援贈巴拉圭4萬公斤防疫物資，我國駐巴拉圭大使周麟已在上周被召回，遭指台巴邦交恐生變。外交部澄清，此為人員正常...

熱門新聞

圖表看疫情／全球新冠肺炎確診近300萬 俄病例數超過中國

張上淳證實有一人「三採陰出院又復陽」 估傳染力弱

新冠疫情淨土！台東不但零確診今天凌晨0時起零隔離

直播／我今又零確診！ 目前維持429例確診

「護台灣助世界」台灣將推口罩捐贈活動 只需簡單4步驟

巴西挖萬人塚埋屍 估110萬人染新冠肺炎

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。