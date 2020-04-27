正名「荷蘭在台辦事處」 外交部：高度肯定和讚許

外交部長吳釗燮在今上午接見荷蘭駐台代表紀維德（Guy Wittich）。紀維德當面知會吳，荷蘭駐台代表機構「荷蘭貿易暨投資辦事處」自今天晚間7時公告更名為「荷蘭在台辦事處」（Netherlands Office Taipei），以反映台荷關係全面發展現況。外交部今晚表示，吳釗燮對荷蘭駐台機構的新名稱表示歡迎，彰顯台荷關係的密切友好，並期許雙方在各領域的合作持續深化。

紀維德也致贈吳釗燮荷蘭國花鬱金香及荷蘭承自荷西時代設計的青花瓷瓶。紀維德表示，特別選在荷蘭國慶日國王節拜會吳釗燮及中央流行疫情指揮中心等單位，致贈從荷蘭空運來台的鬱金香，以感謝我國政府對抗武漢肺炎疫情的努力及我國於月初對荷蘭援贈口罩的善舉。

外交部表示，吳釗燮高度肯定「荷蘭在台辦事處」的新名稱，讚許此為台荷關係的正面進展。吳釗燮表示，台荷關係在紀維德任內持續加強，稱讚他對推動台荷關係的卓越貢獻與熱誠。期待台荷雙方在各領域進一步加強合作，包括共同對抗新冠肺炎的蔓延，也希望荷蘭繼續給予台灣支持。

外交部指出，台荷雙邊關係近年持續升溫，包括台荷青年度假打工本月初正式生效、去年荷蘭國會數年後首度組團訪台、台荷經濟對話會議成果豐碩等。目前荷蘭是我國在歐洲的第二大貿易夥伴，也是我國外國直接投資（FDI）累計最大來源國。