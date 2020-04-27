展現台荷情誼 荷蘭駐台代表宣布正名「荷蘭在台辦事處」

今天是荷蘭國慶日國王節，因應新冠肺炎疫情，荷蘭在台辦事處取消慶祝活動，但空運國花鬱金香來台，感謝台灣第一線醫護人員。荷蘭貿易暨投資辦事處代表紀維德（Guy Wittich）也發表線上談話，並宣布即日起，將「荷蘭貿易暨投資辦事處」簡化為「荷蘭在台辦事處」。此舉象徵台荷關係更邁進一步。

紀維德今晚透過辦事處臉書和YouTube頻道同步發表線上談話，同時宣布今夏他即將結束在台長達5年的任期。

紀維德表示，自今日起，他們修改、簡化單位的名稱,變成「Netherlands Office Taipei」，中文是「荷蘭在台辦事處」。他們略了「貿易曁投資」幾字，更能包含他們在各種領域的合作，「這樣顯然少一點、多很多。」

荷蘭辦事處除了贈鬱金香與專用花器給外交部長吳釗燮，並在台灣最多人確診新冠肺炎台北、新北、桃園、台中4城市，準備上千朵特別空運來台的橘色鬱金香，由辦事處親手繼上荷蘭國旗三色緞帶和卡片，搭配荷蘭焦糖煎餅，送到流行疫情指揮中心指定收治重症患者與部分市轄的31家醫療院所，以及桃園機場等33個單位，感謝他們「堅毅的奉獻、慷慨的分享、嚴謹的把關，成就另一個台灣奇蹟，也加深了台荷的友誼」。