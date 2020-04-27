【重磅快評】防疫「逆時中」 換來黃偉哲的舊恨加新仇？

台南市長黃偉哲再次槓上中央，這次是交通部為提醒民眾人潮分流，將在五一連假前推出景點App，管制的234的景點中，台南市就占了27個，「舊恨」加「新仇」，黃偉哲忍不住重砲批評交通部官員有必要這樣跟地方過不去嗎？他真的要幹譙觀光局！

黃偉哲是民進黨內少數敢於「逆時中」的縣市長，上次清明連假時，疫情指揮中心在連假第三天針對11處景點發出國家級警報，其中有3個景點位於台南，黃忍不住砲轟中央，並提出數據指這3處都是開放式景點，那幾天人潮都是2、3000人，感覺上中央是亂槍打鳥；林佳龍、蘇貞昌都很快回應了黃偉哲的抱怨，表示相關作法可以更精進。

這次黃偉哲火氣更大了，因中央五一連假管制的234的景點中，台南市竟然占了27個，不僅占了全部的11.5%，景點數也是各台之冠，黃偉哲連 「中央是跟台南有仇嗎？」的重話都出口了，後續的政治效應值得觀察。

其實，撇開藍綠，黃偉哲在這次防疫作戰中因為不是那麼「順時中」，所以表現搶眼，新北市超前部署搶了不少風頭，但黃偉哲亦步亦趨，在遠見雜誌所做「六都防疫滿意度」拿到第二，打敗桃園市長鄭文燦，更遠勝台北市長柯文哲及高雄市長韓國瑜，這個成績當然不是憑空而來，而是來自防疫作為及敢於「逆時中」的回報。

例如，敦睦艦隊爆發疫情，綠營刻意淡化，民進黨政治人物突然變得安靜，獨獨黃偉哲砲轟磐石艦出包「罄竹難書」，紀律和效率不彰都讓人遺憾，五一連假會視疫情發展評估連假要不要停，若取消還無法避免疫情持續爆發，不排除封城，黃後來雖改口，但已明顯與中央不同調。

正當陳時中屢屢對高雄市政府的疫調發表「異見」，甚至說敦睦艦官兵沒有義務配合地方政府疫調，黃偉哲就說這次磐石艦疫調就是台南市首先查出官兵14日就有下船足跡，和國防部公布的15日放假的版本不同，給了中央小小難堪；這也難怪當黃偉哲砲轟中央時，高雄市立即聲援，說黃偉哲道出地方政府的共同擔憂。

不過，黃偉哲批交通部官員「都是在冷氣房裡面辦事的嗎？」倒是點出了問題，疫情指揮中心是用「1968」App擴充功能，搭配中華電信大數據，以人潮跟車流匡列管制景點，但中華電信畢竟市佔不到四成，假日人潮也不一定都以汽車為交通工具，交通部匡列這些景點本來就容易被挑戰，黃偉哲直白的問「善化夜市人潮有可能比台北寧夏夜市多嗎？」，為何前者列入，後者沒有？恐怕交通部就很難說服黃市長。

觀光局的說法更是可笑，指這些管制景點來自中華電信統計過去三個月人流量最多前100處、內政部建議納入84處夜市和菜市場等及中央流行指揮中心建議的11處，台南被匡列的景點僅烏山頭水庫風景區屬於觀光局轄下，言下之意，「和台南有仇的」的不是觀光局，黃市長若真有氣，看到觀光局這般的演出恐怕也要破涕為笑了；只是，蘇貞昌月初才說相關作法可以更精進，不知這次他給交通部打幾分？