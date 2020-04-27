江啟臣看罷韓 協助黨公職人員把份內的事做好

面對高雄市長韓國瑜罷免案，國民黨主席江啟臣下午指出，選舉罷免是人民的公民權，做為一個政黨會尊重人民的權利。而身為政黨，對每一位黨的公職人員都站在協助的立場，把份內的工作做好，這也是人民賦與黨籍公職人員的義務和期待；大家把份內工作做好，是當前最重要的事情。

江啟臣是在台中市參加第四屆「Hit FinTech」高峰會應媒體訪問時做以上表示，他同時稱讚台中市的防疫做的好，所以高峰會願意到台中市舉辦。並說，尤其目前正在防疫，國民黨每一個黨公職人員都應盡心盡力把人民交付的工作做到最好，這是目前最需要努力的事情。

對於目前有關於罷韓的民調，江啟臣認為應該平常心看待，因為每天各式各樣的民調每天都出爐，絕對不會只有一份民調，也絕對不會只有針對高雄的民調、也有包括對國民黨的民調；各政黨在民眾心中、在防疫工作上，各種表現「每一分每一秒，人民都在為我們打成績」、「所以我們每一分每一秒也都得要拿出最大的努力，來回應當初民眾對我們的支持與期待」。

至於國民黨成立國際事務部一事，江啟臣說美中台3邊關係，必須維持平衡又對台灣最有利的條件和做法，國民黨過去執政時維持的相當平衡，彼此間非常的友善，兩岸和平、台美關係密切，還有多方面的合作，跟日本也非常友好，這就是國際關係上創造大家對台灣歡迎，沒有必要在國際上去製造敵人，這是國民黨一向以來對外的政策。

而他擔任黨主席之後，要做到這些，必須加強對包括美國在內的主要國家的連絡窗口，能夠第一時間把聲音傳遞給這些國家和國際上重要的夥伴；也為因應這些調整，他會在組織上做適當的安排，目前都還在安排中，一旦確認了會對外公布。