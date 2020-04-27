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巴拉圭大使周麟被召回僑胞不捨 外交部：正常輪調非召回

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導
我國駐巴拉圭大使周麟上周被召回，國民黨立委溫玉霞今舉行記者會，邀請當地僑領表達心聲。溫玉霞辦公室提供
我國駐巴拉圭大使周麟上周被召回，國民黨立委溫玉霞今舉行記者會，邀請當地僑領表達心聲。溫玉霞辦公室提供

中國大陸上周援贈巴拉圭4萬公斤防疫物資，我國駐巴拉圭大使周麟已在上周被召回，遭指台巴邦交恐生變。外交部澄清，此為人員正常輪調作業，並非召回國內。國民黨立委溫玉霞今舉行記者會，邀請當地僑領表達心聲。

溫玉霞指出，台灣與對岸的外交拉鋸戰是國人看不見的，我國外交資源有限、邦交國少，又遭受對岸無所不用其極打壓，駐外人員非常辛苦，海外僑胞大家都很同心協力，長期出錢出力，協助鞏固邦誼。此次巴國大使周麟即將奉調回國，僑民都很不捨。

僑務委員江昭萱指出，周麟夫婦非常認真，對僑胞及當民眾都很用心，此次新冠肺炎疫情，大使夫人不僅發動僑胞捐款，最後募到10萬元美金，更與志工協助發放食物袋給弱勢族群。

前巴拉圭亞松森中華會館常務理事陳青珍說，她在巴拉圭30幾年，和各任大使相處時間長，他們所做的外交工作及協助當地貧困民眾救援工作，以及慈善機構救助發放等，周麟夫婦都會親自參與，這樣的外交人員對台灣，是非常難得的大使。

她一度哽咽表示，大使館資金不充足，大使夫人一個個打電話給僑胞請求支援，沒有一個夫人像她這樣打到半夜解釋，都是為了維護邦交。

僑務諮詢委員李復淵說，過去巴國每任大使駐點都不超過三年，可能是外交部有其考量，這是在地僑胞所不解的，為何才剛熟悉的時候就輪調？令人錯愕及不捨。他們見報後得知大使即將回國，希望僑胞的心聲能為他帶來一點安慰。

他也說，哪有大使在任2年從不休假，周一到周五為國家拚外交，周末和僑胞下鄉救貧，到孤兒院、貧民區親自挽袖在垃圾區旁分配救援物資。巴拉圭是南美洲唯一邦交國，是一級戰區，僑胞三不五時都會接到對岸邀請電話，既然僑胞都能感受到外交壓力，外館人員還能維持平穩外交，實在不容易。

據了解，先前媒體報導，我派任的大使去年與邦交國元首的政敵餐敘，互動密切並在媒體上曝光，使得這位元首疏遠與大使的互動。外傳該名大使，指的正是周麟，僑領對此次周麟被召回感到不捨，認為和在野黨領袖吃飯，何錯之有？

巴拉圭 外交部

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