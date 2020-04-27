廢止立案的政治團體 內政部：不得再以相關名義活動

內政部今日起陸續依政黨法43條規定，辦理203個政黨廢止備案及42個政治團體廢止立案事宜，內政部也表示，經廢止備（立）案的政黨及政治團體，應依法辦理財產的清算程序。備受注目的婦聯會，其388億元資產，也將面臨清算。

內政部指出，依政黨法第32條及第43條規定，未經法人登記的政黨及未修正章程轉換為政黨之政治團體，經廢止備（立）案後，其財產的清算，應依章程或黨（會）員（代表）大會決議辦理，如章程未規定或會議無法召開時，則由內政部選任清算人，並準用民法清算規定，財產清算後，賸餘的財產歸屬國庫。

內政部表示，已依上開規定，參採法院辦理公司清算程序，擬定廢止備(立)案之政黨及政治團體財產清算流程及相關書表。對於廢止備（立）案的政黨及政治團體，內政部除以公函告知不得再以政黨或政治團體名義活動外，同時提供辦理財產清算相關文件，提供依法辦理。

內政部也說，經廢止備（立）案的政黨及政治團體財產應依政黨法辦理清算。若有涉及經不當黨產處理委員會依黨產條例推定或認定的不當取得財產，將依黨產條例處理。