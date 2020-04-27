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海軍敦睦艦隊染疫 防疫軍令傳遞出問題？

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獨／民進黨團擋下4文件 裡面藏了「國防布」的秘密？

聯合報 / 記者程嘉文
立法院22日邀國防部長嚴德發報告國軍染疫狀況，民進黨團總召柯建銘（右）曾到場坐鎮。圖／本報資料照片
立法院22日邀國防部長嚴德發報告國軍染疫狀況，民進黨團總召柯建銘（右）曾到場坐鎮。圖／本報資料照片

磐石艦染疫事件，讓外界對109年海軍敦睦支隊的任務充滿好奇。上周三立院外交國防委員會通過成立調閱小組，要求海軍提供磐石艦上的「副長朝令」、「航泊日誌」、「理事官紀錄簿」、「船位描跡圖」等四項文件。不過今天在外交國防委員會，民進黨團在總召柯建銘到場坐鎮下，得到林昶佐、陳柏惟兩位「黨友」合作，以人數優勢成功翻案，表決通過取消提供四項指定文件。

對此，上周主導決議的國民黨籍召委呂玉玲大罵，提案寫得很清楚，相關資料並非送給個別立委，而是放在委員會辦公室供查閱；提案更強調，如果當中有涉密資訊，軍方應依據保密規定處理。既然如此為何取消？要隱瞞什麼？有什麼政治動機？

更多內容請看【聯合報專區】：【敦睦染疫風暴10】民進黨擋4關鍵文件 「國防布」下有啥秘密

民進黨 海軍 磐石艦

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