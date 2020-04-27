紓困補助亂象多！立委批政策不夠周全 製造更多民怨

多位立委今天關心紓困補助和貸款的問題，許多企業及民眾處境艱困，但卻因為資格條件不符而無法獲得補助或貸不到低利貸款；還有借新還舊、為貸而貸、為延而延、借錢投資等亂象。行政院副秘書長何佩珊表示，補助涉及財務的精算；財長蘇建榮表示，紓困貸款難免有道德風險，但不能因為這樣就不做，這是兩難，未來可滾動式檢討。

財政部、金管會、經濟部等部會今天赴立法院財政委員會，專案報告「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例施行執行情形」，並備詢。

立委費鴻泰批評，政策紓困的補助和貸款等政策不夠周全，幫了一點小忙恐製造更多民怨。他指出針對無一定雇主的自營作業者，有3萬元補貼，但一定要在職業工會投保，投保金額24000元以下，但有些自營工作者是自己開工作室、攤商、舉廣告牌、清潔打掃，因只保國民年金沒保勞保就排除在外，但實際上工作狀況和面臨的困境和在職業工會投保勞保的是一樣的。

他還指出，職業工會投保的勞工要自己全額負擔保費，因年紀大快退休，很多人會保高一點，但年所得沒有超過40萬8千元的綜所稅課稅標準，因卻為投保高於24000元就沒有補貼，「是3萬與0的差別，公平嗎」？

在小店家的50萬元紓困貸款方面，費鴻泰指出，有開發票的小店家，很多是早餐店、文創小企業，其實規模比不開發票的店家還小，但卻申請不到50萬元低利紓困貸款。

立委林楚茵也指出，有些小店家、攤商可能沒有稅籍記錄，或有稅籍紀錄但沒有為員工投保勞保，導致申請不到補助或貸款，無法獲得協助。

何佩珊表示，可以理解這部分的朋友心理會不平衡，行政院有討論，有考慮，但因為涉及財務的精算和處理，若補助門檻提高到投保薪資28000以下，會增加100億元預算。

不少立委也批評紓困貸款亂象多，包括借新還舊、為貸而貸、為延而延、借錢投資等，吃國家豆腐，沒有借給真正需要的人。蘇建榮表示，條件放鬆難免會有道德風險，但不能因為這樣就不做，這是兩難。如果不符小店家貸款資格，可申請勞動部的10萬元勞工紓困貸款或衛福部的急難救助。