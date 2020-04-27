林俊憲批婦聯會：給2年4個月寬限期為何什麼都不做？

內政部限令婦聯會依政黨法規定轉型為政黨，昨天是最後期限，內政部今依法廢止立案。婦聯會主委雷倩表示「非常遺憾」，指過去4年來婦聯會四面受敵，受到內政部、黨產會、衛福部及國稅局聯手夾殺，婦聯會主張民主自由的台灣，必須要重視婦聯會憲法保障的言論、結社自由及財產權受侵犯的事實。民進黨立委林俊憲則反問，為何內政部給了2年4個月的寬限期，婦聯會卻什麼都不做？

林俊憲提出三點反駁，第一，政黨法的訂立，是為了讓政黨政治的運作更健全，接受更嚴格的檢視，對全國所有政治團體都適用，根本不是為了針對婦聯會。以為政府針對自己，根本是被害妄想症。第二，內政部給了2年4個月的寬限期，並非要所有團體在一夕之間轉型為政黨，也沒有要求這些團體解散。這麼長的時間什麼都不做，期限到了才說被政治追殺，擺明是要把法律問題變成政治問題。

林俊憲說，最後，也是最關鍵的一點，為何婦聯會需要轉型為政黨？因為早在1990年時，婦聯會就以「政治團體」向內政部登記，婦聯會30年前就認定自己是政治團體，如今才有轉型的必要，難道是30年前的婦聯會在追殺今天的婦聯會嗎？其實政治團體轉型為政黨，對組織的運作不會有什麼影響，那婦聯會究竟在害怕什麼？有別於一般人民團體，在政黨法裡，對於人事與財務都有非常嚴格的規定，看來婦聯會真正害怕的，不是政黨之名，而是過去70年來見不得人的帳務攤在陽光下。

林俊憲說，無論婦聯會喜不喜歡，不接受轉型就只能解散，因爲現在已經不是那個假藉政府強收軍捐、威權凌駕法律之上的年代了。