快訊

國內首見「三採陰出院又復陽」病例 再回到醫院隔離

影／工頭持測距儀進錢櫃儲藏室 疑似彎腰充電

聽新聞
test
0:00 / 0:00

林俊憲批婦聯會：給2年4個月寬限期為何什麼都不做？

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導

內政部限令婦聯會依政黨法規定轉型為政黨，昨天是最後期限，內政部今依法廢止立案。婦聯會主委雷倩表示「非常遺憾」，指過去4年來婦聯會四面受敵，受到內政部、黨產會、衛福部及國稅局聯手夾殺，婦聯會主張民主自由的台灣，必須要重視婦聯會憲法保障的言論、結社自由及財產權受侵犯的事實。民進黨立委林俊憲則反問，為何內政部給了2年4個月的寬限期，婦聯會卻什麼都不做？

林俊憲提出三點反駁，第一，政黨法的訂立，是為了讓政黨政治的運作更健全，接受更嚴格的檢視，對全國所有政治團體都適用，根本不是為了針對婦聯會。以為政府針對自己，根本是被害妄想症。第二，內政部給了2年4個月的寬限期，並非要所有團體在一夕之間轉型為政黨，也沒有要求這些團體解散。這麼長的時間什麼都不做，期限到了才說被政治追殺，擺明是要把法律問題變成政治問題。

林俊憲說，最後，也是最關鍵的一點，為何婦聯會需要轉型為政黨？因為早在1990年時，婦聯會就以「政治團體」向內政部登記，婦聯會30年前就認定自己是政治團體，如今才有轉型的必要，難道是30年前的婦聯會在追殺今天的婦聯會嗎？其實政治團體轉型為政黨，對組織的運作不會有什麼影響，那婦聯會究竟在害怕什麼？有別於一般人民團體，在政黨法裡，對於人事與財務都有非常嚴格的規定，看來婦聯會真正害怕的，不是政黨之名，而是過去70年來見不得人的帳務攤在陽光下。

林俊憲說，無論婦聯會喜不喜歡，不接受轉型就只能解散，因爲現在已經不是那個假藉政府強收軍捐、威權凌駕法律之上的年代了。

婦聯會 內政部 林俊憲

延伸閱讀

婦聯會遭內政部廢止立案 雷倩：非常遺憾 會依法抗爭

五一連假飯店訂房僅剩4成 林佳龍：紓困滾動式檢討

「笑你不敢」國民黨推華航改名計時器

劉樂妍不屑當「黃安們」　怒扯周子瑜下水：我才最有資格用健保

相關新聞

獨/ 民進黨團擋下4文件 裡面藏了「國防布」的秘密？

磐石艦染疫事件，讓外界對109年海軍敦睦支隊的任務充滿好奇。上周三立院外交國防委員會通過成立調閱小組，要求海軍提供磐石艦...

林俊憲批婦聯會：給2年4個月寬限期為何什麼都不做？

內政部限令婦聯會依政黨法規定轉型為政黨，昨天是最後期限，內政部今依法廢止立案。婦聯會主委雷倩表示「非常遺憾」，指過去4年...

艦隊染疫組調閱小組 綠委復議否決

立法院外交及國防委員會上周決議，成立109年海軍敦睦艦隊染疫事件調閱小組，要求國防部必須提供磐石艦副長朝令、航泊日誌與士官紀錄簿和船位描跡圖，總共四項文件紀錄。但民進黨團上午以相關決議遭到「偷襲」為由發動復議，動用表決，取消四項指定文件提供。

民進黨黨職改選 如期舉辦機會高

民進黨將於5月24日進行地方黨部主委及黨代表改選，黨中央及地方黨部最近為防疫嚴陣以待，最遲5月6日中常會決定是否如期舉行。各地方黨部最近都處於「準備狀態」，場地、工作人員備妥，但不敢先印選舉公報，待黨中央下令切確選舉時程之後，選務工作才會全面啟動。

朱立倫：婦聯會早跟國民黨無關

國民黨前主席朱立倫上午指出，就是一個社會團體、人民團體，在上一個世紀跟國民黨有所關聯，可是（現在）早已沒有任何關聯，如何讓婦聯會更能夠達到當時創會的宗旨和民眾的需求，是內政部和政府的責任。

內政部：婦聯會走入歷史 該清算就清算

內政部依政黨法要求婦聯會等政治團體轉型為政黨已屆期。內政部今起辦理203個政黨廢止備案及42個政治團體立案事宜。民進黨立委賴惠員今日在內政委員會質詢時，向內政部次長花敬群確認，是否意即婦聯會正式走入歷史？花敬群回答，「是，沒錯。」

婦聯會遭廢止立案：綠政府搶錢斷後路 將抗爭

內政部限令婦聯會依政黨法規定轉型為政黨，昨天到期，內政部今將依法廢止立案。婦聯會主委雷倩表示「非常遺憾，難以置信」。她說，過去三、四年來，婦聯會四面受敵，受到內政部、黨產會、衛福部及國稅局聯手追殺，民進黨政府運用部會聯絡，設下天羅地網，因為沒有做出行政處分，讓人無法抗爭，但要拒絕卻又被行政權強迫同意，這就是婦聯會的處境。

藍委鄭天財要求國軍戴口罩睡覺 衛福部：再研究

立法院財政委員會今天就「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例施行執行情形」，要求各部會列席進行專題報告。國民黨立委鄭...

柯文哲南下綁樁稱公事 王浩宇轟：繼續寵，柯成下一個韓國瑜

錢櫃台北林森店26日發生大火，台北市長柯文哲下午才趕赴現場挨轟。桃園市議員王浩宇連番砲轟，他發文表示，以前的柯文哲會堅守崗位，現在卻是綁樁、拉攏地方，跟過去他批評的政治人物做一樣的事，他直言，「改變沒有發生，阿伯變了，繼續寵，下一個韓國瑜就是柯文哲」。

避談罷韓補選 陳其邁要大家「順時中」防疫優先

行政院副院長陳其邁今早南下高雄參加600噸級巡防艦下水典禮，提及新冠肺談疫情強調，人民與政府是夥伴的關係，中央與地方應維...

影／婦聯會27日面臨強制解散 主委雷倩出面回應

內政部要求屬政治團體的婦聯會轉型政黨，否則要下令解散清算，而390億的資產恐面臨充公，今天婦聯會主委雷倩出面回應說明。雷...

藍委批紓困預算執行率不到一成 執行不力不如授權地方

立法院財政委員會上午就「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例施行執行情形」進行專題報告。國民黨立委曾銘宗批評第一期6...

熱門新聞

圖表看疫情／全球新冠肺炎確診近300萬 義辣模染疫56天6採仍陽性

新冠疫情淨土！台東不但零確診今天凌晨0時起零隔離

傳中科院試射飛彈 學者：可直攻中國軍事設施

巴西挖萬人塚埋屍 估110萬人染新冠肺炎

直播／我今又零確診！ 目前維持429例確診

國內疫情6月底前告一段落？ 陳時中：有這可能

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。