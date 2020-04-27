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藍委鄭天財要求國軍戴口罩睡覺 衛福部：再研究

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
國民黨立委鄭天財建議國防部官兵睡覺應該戴口罩。本報系資料照／記者劉學聖攝影
國民黨立委鄭天財建議國防部官兵睡覺應該戴口罩。本報系資料照／記者劉學聖攝影

立法院財政委員會今天就「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例施行執行情形」，要求各部會列席進行專題報告。國民黨立委鄭天財建議國防部官兵睡覺應該戴口罩，對此衛福部次長何啟功表示，「再來研究。」

鄭天財質詢時，問何啟功是否當過兵。何回答，「有，海軍。」鄭接著問，營區官兵密集，絕對不符合社交距離，應該要求國防部官兵睡覺戴口罩。何啟功回應，「再來研究。」鄭天財隨後指出，敦睦艦隊染疫事件，就是因為衛福部放任，完全沒有介入，才會產生這種破口。

關於睡覺戴口罩，國軍日前就曾經強調防疫做得「滴水不漏」，還要求連假期間曾去過人潮警示景點的國軍自主健康管理，且24小時都必須要戴口罩，包含睡覺時間；不過當時台北醫學大學附設醫院胸腔內科主任周百謙接受訪問時曾指出，外出、睡前都戴同一只口罩，恐怕對於防疫一點效果也沒有，反而增加感染風險。

周百謙表示，睡覺戴口罩並不是一件不好的事情，對於支氣管不好，容易張嘴睡覺的民眾而言，戴口罩睡覺，濕潤的空氣，反而可以達到調節的作用，某種程度上可以減少處於咽喉的病毒繁殖力，不過，睡覺戴的口罩，若是從早到晚都是同一個，被感染的機率反而更高。

口罩 國軍 衛福部 新冠肺炎 COVID-19

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