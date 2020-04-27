柯文哲南下綁樁稱公事 王浩宇轟：繼續寵，柯成下一個韓國瑜

錢櫃台北林森店26日發生大火，台北市長柯文哲下午才趕赴現場挨轟。桃園市議員王浩宇連番砲轟，他發文表示，以前的柯文哲會堅守崗位，現在卻是綁樁、拉攏地方，跟過去他批評的政治人物做一樣的事，他直言，「改變沒有發生，阿伯變了，繼續寵，下一個韓國瑜就是柯文哲」。

王浩宇在臉書表示，2018年11月24日那天，有多少年輕人守在電視機前面，緊張著搓著手，一直到確定柯文哲勝選的那一刻。現在的多數柯黑，過去都曾經是柯粉。有朋友問他，為什麼那麼討厭柯文哲？他真的做得那麼爛嗎？真的那麼不堪嗎？

王浩宇表示，相較於台灣大部分的首長，柯文哲是認真的、是負責的，在很多該堅持的議題上也有堅持。「我甚至不覺得，他是紅色的」。失去綠營支持者，讓柯文哲必須去開發屬於自己的選票，而這些選票，必須從泛藍那邊去開發。

王浩宇表示，這個狀況下，柯文哲親中的發言，有時候是爭取選票不得不的選擇。但他不能接受的是，柯文哲總用最高的道德標準發言，最後卻不斷自己打臉自己，例如批評政治世襲、靠攻擊連勝文當選，自己狂用政二代，「我每天都在節目上遇到他們。」

王浩宇表示，此外，柯文哲作為全台灣最有錢城市的首長，缺乏對於其他縣市財務困窘的體諒，反而是用這種優勢來攻擊批評別的首長不會治理、舉債一堆，這是非常沒有同理心的做法。

王浩宇表示，他不斷操作還債議題，然而現在最有錢的北捷，卻面臨財務危機、要中央紓困。事實上，2014年到現在的北市，不只是人口流失嚴重，從滿意度、火災死亡人數到路平滿意度，成績都很不好看，甚至比郝龍斌、馬英九時代還不好看。

王浩宇表示，「改變沒有發生，反而是朝比較糟糕的方向走」，特別是這次連任、組黨後，他的心思幾乎沒在台北市。以前的柯文哲，是會堅守崗位的。但就算現是台北市防疫一級開設，擔任指揮官的他還是三週內兩次跑到高雄輔選，把市政丟給黃珊珊處理。

王浩宇直言，明明就是去跑選舉行程、綁樁拉攏地方，跟過去他批評的藍綠政治人物一樣去拜廟，卻說是公事。「阿伯變了，他不再是當初那個阿伯，柯粉寵到他變了」。他表示，繼續寵，下一個韓國瑜就是柯文哲。