艦隊染疫組調閱小組 綠委復議否決

立法院外交及國防委員會上周決議，成立109年海軍敦睦艦隊染疫事件調閱小組，要求國防部必須提供磐石艦副長朝令、航泊日誌與士官紀錄簿和船位描跡圖，總共四項文件紀錄。但民進黨團上午以相關決議遭到「偷襲」為由發動復議，動用表決，取消四項指定文件提供。

民進黨團總召柯建銘聲稱，藍委上周以偷襲方式通過決議，且依立院規定，成立調閱委員會不能事前就匡定調閱範圍。上周主導決議的國民黨召委呂玉玲反問說，民進黨團此舉顯有政治動機，到底想隱瞞什麼？

外交及國防委員會上午邀請僑務委員會委員長吳新興報告「僑務委員會海外信用保證基金因應武漢肺炎紓困作為」，並備質詢。柯健銘到場督軍，動員綠委發動復議，國民黨團包括黨主席江啟臣也到場壓陣。但最後仍經表決，否決藍委指定要求國防部提供四項資料的決議。

呂玉玲等國民黨立委批評，相關資料並非送給個別立委，也已強調將依據保密規定處理，為何取消？要隱瞞什麼？有什麼政治動機？國民黨團總召林為洲說，此舉創下惡例，鼓勵立委簽完名後就可離開委員會，臨時提案時若人不在，事後糾眾再提復議。

柯建銘表示，立法院提復議案，「常常都有」，且委員會上周進行臨時提案時，「現場沒有人（沒有民進黨立委）」，主席呂玉玲趁休息後無人進行處理，這是「偷襲」的行為。今天復議程序完全合法，將兩提案合為一案，由調閱委員會下成立調閱小組，同時再討論調閱範圍，而非事前就匡定調閱範圍。

江啟臣表示，還原當日狀況，國防部長嚴德發在場，過去處理臨時提案，行政單位若有意見都可以提出來，進行文字修正調整，有必要進行表決，但當天國防部並未表達反對，讓提案順利通過；且當日也有一位民進黨立委在場。