內政部：婦聯會走入歷史 該清算就清算

內政部依政黨法要求婦聯會等政治團體轉型為政黨已屆期。內政部今起辦理203個政黨廢止備案及42個政治團體立案事宜。民進黨立委賴惠員今日在內政委員會質詢時，向內政部次長花敬群確認，是否意即婦聯會正式走入歷史？花敬群回答，「是，沒錯。」

對於婦聯會曾向蔡總統陳情。總統府回應，「相信內政部會本於權責依法處置，人民團體應遵循相關法令。」

花敬群今在立法院受訪說，公文今天會簽上來，內政部發出公文後，後續就依法，該進行清算就清算，後續組織要改組或成立新團體，婦聯會當然可依法做他們該做的事。

對於婦聯會指稱，公文往來多次，卻遭內政部、衛福部踢皮球。花敬群表示「這不是事實」，婦聯會若要成立各式社會團體，站在社會團體的主管機關立場，內政部當然是支持的。

內政部今早發出新聞稿，今起辦理203個政黨廢止備案及42個政治團體立案事宜。

內政部說，政黨及政治團體原由人民團體法規範，政黨法自2017年12月6日公布施行，依政黨法規定，給予政黨及政治團體2年補正期間，也就是在去年12月7日前應就其組織、章程等事項進行修正，以符合政黨法規定。

內政部表示，已給予尚未完成補正的230個政黨及45個政治團體2年4個月的補正期，並未針對特定團體，也不會有差別待遇情形。

內政部說，依法應廢止備、立案的政黨及政治團體，內政部將依去年12月24日限期補正通函致各政黨及政治團體的送達日起算4個月，陸續辦理廢止備、立案事宜。

內政部指出，78年動員戡亂時期「人民團體法」增修「政治團體」章，訂定政治團體相關規範有其時空背景，時至今日的黨政治發展實況，政治團體已無存續必要。

內政部接著指出，原依人民團體法成立的政治團體，其性質接近政黨，也可依法收受政治獻金，應受較高密度的公共監督。