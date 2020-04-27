避談罷韓補選 陳其邁要大家「順時中」防疫優先

行政院副院長陳其邁今早南下高雄參加600噸級巡防艦下水典禮，提及新冠肺談疫情強調，人民與政府是夥伴的關係，中央與地方應維持合作關係，「我們一起順時中，按中央專家的防疫指引，相信就可以戰信疫情。至於罷韓後可能是綠營呼聲最高的人選，他四兩撥千金地表示，現在是防疫優先。

陳其邁參加600噸級巡艦下水典禮前受訪表示，防疫是目前最大挑戰，包括邊境管理、預防社區傳播等工作都要預做整備。

媒體詢問他對高雄市長韓國瑜防疫期間上火線，與中央的權責似有所重疊的看法，陳其邁表示，台灣防疫的成績受世界肯定，最重要是人民自主配合，中央與地方的合作，跨政府間的整合。他認為，防疫的工作應以「專業」與「合作」優先，防疫中心內有很多傳染病專家，公衛專家，大家對防疫的工作應步調一致，跟著專家的意見來走。

媒體追問，罷韓後，綠營中似以他出馬補選的呼聲最高，他對此表示，疫情尚未結束，現在防疫的工作還是人民最關心的事，「把防疫作好，是大家的共識，台灣疫情雖穩定，但國際的疫情還是很嚴峻，防疫的工作還是最優先的工作」。

至於月底高雄市要進行防疫兵推，陳是否南下擔任副指揮官? 陳其邁表示，疫情期間，不同階段有不同的對應作法，封城是最後不得已的手段，他個人認為，最近幾天，社區感染的風險非常低，封城距離我們非常遠，「所以我們就順時中，按中央建議的指引，大家步調一致，維持中央地方合作的基調」，他說，人民與政府是夥伴關係，相信一定可以戰勝疫情。