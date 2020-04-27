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影／婦聯會27日面臨強制解散 主委雷倩出面回應
內政部要求屬政治團體的婦聯會轉型政黨，否則要下令解散清算，而390億的資產恐面臨充公，今天婦聯會主委雷倩出面回應說明。雷倩表示，如果內政部是用行政處分，婦聯會會依法抗爭。老百姓唯一可能的途徑就是經由行政訴訟程序，使處分撤銷或是進行緊急處分暫時保障狀態。她呼籲，國家社會以民為本、以和為貴，希望民進黨部會不要政治追殺，讓婦聯會有貢獻社會的機會。
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