影／婦聯會27日面臨強制解散 主委雷倩出面回應

內政部要求屬政治團體的婦聯會轉型政黨，否則要下令解散清算，而390億的資產恐面臨充公，今天婦聯會主委雷倩出面回應說明。雷倩表示，如果內政部是用行政處分，婦聯會會依法抗爭。老百姓唯一可能的途徑就是經由行政訴訟程序，使處分撤銷或是進行緊急處分暫時保障狀態。她呼籲，國家社會以民為本、以和為貴，希望民進黨部會不要政治追殺，讓婦聯會有貢獻社會的機會。 婦聯會主委雷倩（左）今天出面回應內政部要求屬政治團體的婦聯會轉型政黨，否則今天要下令解散清算，而390億的資產恐面臨充公。記者季相儒／攝影 婦聯會主委雷倩今天出面回應內政部要求屬政治團體的婦聯會轉型政黨，否則今天要下令解散清算，而390億的資產恐面臨充公。記者季相儒／攝影