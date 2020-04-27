藍委批紓困預算執行率不到一成 執行不力不如授權地方

立法院財政委員會上午就「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例施行執行情形」進行專題報告。國民黨立委曾銘宗批評第一期600億紓困預算，總執行率僅9.55%，其中行政院的執行率是0，他奉勸行政院執行不力應授權給縣市政府執行，不是掌握在部會手上。

曾銘宗針對行政院防疫預算執行進度質詢行政院副秘書長何佩珊。曾銘宗表示，針對第一期600億紓困預算，從今年1月15日至4月14日行政院的執行率是0；而「移緩濟急」的1400億預算執行率也只有1.4%，執行率也太低了。他奉勸行政院執行率不足，就應依照紓困條例第十七條授權給縣市政府去執行。

何佩珊強調，行政院都有跟地方政府合作，在急難救助的部分就是。曾銘宗追問，給地方政府使用的部分有超過10%嗎？行政院主計長朱澤民坦言「沒有」，並表示地方政府有防疫需求，可已向中央政府申請。曾銘宗說，中央要授權地方並補助他，不是都掌握在部會手上。