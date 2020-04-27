香港奇藝「助攻」愛奇藝違商業登記？政院跨部會處理中

新冠肺炎防疫期間，中國影音串流平台(OTT TV)搶進台灣市場，中國愛奇藝更贈送地方政府序號，藉著防疫包打入台灣。文化部長鄭麗君今表示，愛奇藝在台灣未經許可，是未經許可的中資事業，目前是委託香港奇藝進行相關業務，是否有違反商業登記，行政院正跨部會處理當中。

立法院財政委員會今邀請行政院及相關部會首長就「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例施行執行情形」進行專題報告，並備質詢。民進黨立委林楚茵質疑愛奇藝趁著防疫包搶市場的相關疑慮。

NCC代理主委陳耀祥指出，愛奇藝到目前為止不是合法業者，也涉及兩岸議題，目前業者使用防疫包贈送是很特別模式，藉由委託國內業者提供服務，目前行政院也正在跨部會處理，因為涉及業務部份是跟經濟部相關，內容監理相關立法部分是NCC要處理，至於國內OTT平台培育，文化部正在積極辦理當中。

鄭麗君表示，文化部是針對內容產業整體發展，希望壯大內容也壯大本國平台傳播，重視本國文化傳播權，愛奇藝是中資，過去曾以資訊服務業向經濟部申請，但經跨部會會審後決定不予許可，屬於中資不許可項目。

鄭麗君說，中國愛奇藝目前是委託香港奇藝進行相關業務，是否有違反商業登記，行政院正跨部會處理當中，原則上愛奇藝就是未經許可的中資事業，整體在跨部會協商之中。