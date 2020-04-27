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英國公司預測：疫情下如ECFA中斷 台灣將面臨非常危機

聯合報 / 記者黃國樑
報告預期台海兩岸的ＥＣＦＡ將會在今年的八月後續延下去；但同時表示，如果續延沒有實現，台灣經濟將陷入危機中。本報資料照片
報告預期台海兩岸的ＥＣＦＡ將會在今年的八月後續延下去；但同時表示，如果續延沒有實現，台灣經濟將陷入危機中。本報資料照片

世界知名的經濟預測與分析公司，英國牛津經濟研究院（Oxford Economics）已完成一份「新冠病毒對亞太經濟衝擊」的報告，報告中特別提及海峽兩岸已簽署十年的ECFA，這份報告表示，他們預期台海兩岸的ＥＣＦＡ將會在今年的八月後續延下去；但他們也同時表示，如果這個續延沒有實現，則台灣經濟將陷入非常的危機(particular risk）中。

英國牛津經濟研究院是英國牛津大學於1981年投資成立的機構，專門提供經濟預測與模型推估給英國的企業、金融機構，其後並已全面擴及到全球二百個國家、七千個城市或區域。

在這份長達23頁名為「新冠病毒對亞太經濟衝擊」報告中，牛津經濟院認為「中國與亞洲將在二○二一年迎來強勁經濟復甦」，它還預測，今年的全球的「封城」（lockdowns）效應目前僅止對台灣的GDP造成0.6%的收縮。至於台灣今年下半年的經濟表現是否烏雲罩頂，端視ECFA是否能延續而定。

報告說，如果ECFA未能續延，台灣的經濟會面臨一場誰都不知結果在哪裡的「大風吹」；對於此一結果，牛津經濟院更用了「非常的危機」來形容它。但如果ECFA得以持續，報告預測，明年台灣經濟表現將會迎來六年的新高，GDP的增長達3.6%。

牛津經濟院還認為，中國大陸以武漢為試點的若干作法，包括逐步解封、逐步解除限制，但同時維持民眾對新一波的可能疫情爆發保持警覺，這種平衡將有助於情勢的進一步緩解與經濟的復甦。其中若干作法值得參考。在事先取得的牛津院關於這份報告擬發出的新聞稿說，在當前的情況下，中國大陸今年的經濟將出現多年來的首度負成長，數值將是 -0.2%；但明年成長將一躍而為正的9%。

牛津經濟院指出，自三月底起，全球超過一百個國家都採取了某種形式的「封城」策略，同時也採取了若干與貨幣與財政政策，這些政策的焦點不僅應止於支撐當下的經濟表現，更著眼於疫情流行過後所將面臨的問題。

牛津 英國

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