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婦聯會遭內政部廢止立案 雷倩：非常遺憾 會依法抗爭

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
婦聯會主委雷倩。本報資料照片
婦聯會主委雷倩。本報資料照片

內政部限令婦聯會依政黨法規定轉型為政黨，昨天是最後期限，內政部今依法廢止立案。婦聯會主委雷倩表示「非常遺憾」，指過去四年來婦聯會四面受敵，受到內政部、黨產會、衛福部及國稅局聯手夾殺，婦聯會主張民主自由的台灣，必須要重視婦聯會憲法保障的言論、結社自由及財產權受侵犯的事實。

雷倩表示，內政部和衛福部在立法院說他們沒有互踢皮球、絕非事實，但內政部就是說一套做一套，同時欺瞞法院，黨產會則用口頭電話強行控制銀行處理婦聯會帳戶，衛福部要求內政部和黨產會背書，延宕婦聯會新世紀基金會的成立，國稅局就婦聯會已被沒收或被控管的帳戶，要求婦聯會付完全稅務責任，至今溢繳的金額已超過三千萬。

雷倩說，以上種種大多未經過正式公文的行政處分，也剝奪了婦聯會司法抗爭的權利，其中只有衛福部給公文，其他單位都沒給公文，因此婦聯會主張，民主自由的台灣必須要重視婦聯會憲法保障的言論自由、結社自由以及財產權受侵犯的事實。

雷倩表示，如果內政部是用行政處分，婦聯會會依法抗爭。老百姓唯一可能的途徑就是經由行政訴訟程序，使處分撤銷或是進行緊急處分暫時保障狀態。她呼籲，國家社會以民為本、以和為貴，希望民進黨部會不要政治追殺，讓婦聯會有貢獻社會的機會。

雷倩批評民進黨政府想盡辦法來搶錢，斷掉婦聯會所有的後路，並指前主委辜嚴倬雲在大前年帶領婦聯會向內政部進行行政協商和契約，事後其家人找來潘維剛等人反對以致翻案，強調「主委從來沒說過要全捐國庫，家人反對改主張全捐國庫以致翻案」。

婦聯會 內政部 黨產會

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