朱立倫談婦聯會：跟國民黨早無任何關聯

國民黨前主席朱立倫上午指出，就是一個社會團體、人民團體，在上一個世紀跟國民黨有所關聯，可是（現在）早已沒有任何關聯，如何讓婦聯會更能夠達到當時創會的宗旨和民眾的需求，是內政部和政府的責任。

朱立倫上午在台中市參加第四屆「Hit FinTech」高峰會時應媒體訪問時做以上表示，他呼籲，不要用太多的政治思維、政黨思考把婦聯會打成好像是國民黨的附隨組織，事實上完全不是。

朱立倫說，希望婦聯會所有的資源，不管是人力還是財力，都能為全國人民所用，應好好讓婦聯會轉型，而非消滅。