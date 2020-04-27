北市清查KTV、電影院 錢櫃各分店須合格才准營業

台北市中山區林森北路、長春路口的錢櫃，昨天上午發生火災，造成多人輕重傷、送醫，但台北市長柯文哲第一時間人不在台北市，而是在屏東跑行程，除了叫副市長黃珊珊坐鎮，並緊急北返，下午才趕抵火災現場，掀起議論。

台北市柯文哲今天上午原訂出席「荷蘭貿易暨投資辦事處贈予本市聯合醫院醫護人員鬱金香」活動，但臨時取消，改由市府發言人周台竹代為出席；會後柯文哲、副市長黃珊珊及相關市府官員，親上火線說明錢櫃火災事件。

針對錢櫃火災事件，柯文哲表示，北市府有4項善後工作，第1項是社會局、民政局成立關懷小組，針對死亡住院的受害者，提供一對一協助，第2項是社會局、法務局成立法案小組，協助受害者及業者，處理賠償有關事務。

柯文哲指出，第3項是全面清查台北市境內的KTV、電影院，這些所謂密閉式公共場所，到底有無違規問題，特別施工中的也會檢查，他也要求消防同仁，針對錢櫃全部再檢查一遍，通過後才營業。

柯文哲表示，第4點是起火原因及消防設備為何被關掉，這是檢察官調查重點，但就市政部分，要求建管處及消防局，能處罰的先「從重處分」。

至於何謂「從重處分」？副市長黃珊珊說明，針對錢櫃林森分店，昨天以建物有公安之餘，先勒令停止使用，今天將針對台北市境內全數錢櫃分店，進行消防安檢，若有違規或檢查不合格，同樣會要求停止使用。

黃珊珊也說，昨天的錢櫃林森店火災，因為消防設備破壞，造成致人於死，這涉及刑事責任，但北市府今天清查全數錢櫃後，走完程序後，會依照「建築法」或「消防法」從重處罰。