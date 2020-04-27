紓困貸款無感？民眾黨：拆解金融國家隊債務整合救民眾

新冠肺炎疫情嚴峻，民眾黨立院黨團質疑，行政院紓困貸款執行率低，截至4月20日，儘管公股銀行核貸率受理申請達六成，但民營銀行仍僅三成。立委邱臣遠質疑，各銀行業務擅長各有不同，有些銀行擅長企業客戶、有些是信貸，但現在政府全部摻在一起，等同紓困大雜燴，對民眾與銀行都是大負擔。

邱臣遠說，他最近也接獲公股銀行行員陳情，有銀行為了衝核貸率，每週被要求核貸20件，銀行竟找財務體質好的企業來貸款。邱表示，令人憂心這可能影響後續的紓困資金運用，擔心未來紓困資金恐流向投資、不動產市場，金管會應建立紓困資金流向的追蹤及查核機制。另外銀行也應該主動幫客戶整合債務，才能減輕企業、個人的利息壓力，紓困才能真正有感。

民眾黨立院黨團今天舉行「拆解金融國家隊、債務整合救民眾」記者會，再提出國家金融隊應導入分級分流機制，建立「融資診斷平台」。邱臣遠說，政府紓困要雨露均霑，就應針對銀行特性「分級分流」紓困，政府的金融國家隊也應該成立小隊，包括「企金國家隊」、「消金國家隊」及「個人信貸國家隊」等。

立委蔡壁如說，五月一日即將要報稅，但財政部的減稅、降稅方案聊勝於無，僅延長至六月底，若有困難可以提出分期等申請。民眾黨團則提出政府應給予企業「進項稅額退稅」，儘管財政部已初步允諾，但到目前為止，仍有許多中小企業打電話問，怎麼稅務機關都沒收到公文，紓困方案遲無下文。

民眾黨團表示，因疫情嚴峻，若要修「所得稅法」第5條，對急需幫助的艱困產業恐緩不濟急，但其實在不修法下，財政部也能針對「營所稅擴大書審要點」調降「書審純益率」，針對年營收3千萬元以下的中小企業，依疫情衝擊程度予以降低，進而降低企業應繳的營利事業所得稅。