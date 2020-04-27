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錢櫃火警柯文哲挨轟無心市政 黃瀞瑩秀照片回嗆「打嘴砲很容易」

聯合新聞網 / 綜合報導
柯文哲至火場坐鎮指揮。圖／取自臉書
柯文哲至火場坐鎮指揮。圖／取自臉書

台北市錢櫃KTV林森店昨（26）日發生火警，釀成多起死傷。台北市長柯文哲昨日上午因至屏東縣枋寮鄉進行市政交流，下午才到火警現場挨轟「無心市政」。對此，柯文哲幕僚「學姊」黃瀞瑩發文力挺，她表示，「透過網路上發文、打嘴砲很容易，但是，有些人是默默地在現場做事」。

錢櫃KTV林森店火警釀重大死傷，柯文哲沒能在第一時間抵達火警現場，遭到藍綠議員批評。台北市議員秦慧珠說，疫情嚴峻，各政黨活動都有所節制，例如總統蔡英文520連任就職活動也簡化、國民黨議員的政治動作有減少，即使錢櫃KTV沒有失火，柯文哲也不該到南部造勢。

台北市議員簡舒培表示，柯文哲在防疫期間四處趴趴走，無心市政，只在意台灣民眾黨的未來，難以叫人支持。台北市議員洪健益指出，台北市發生重大火警，柯文哲卻不在，就如同發生天災時，地方首長出國玩一樣。

對此，黃瀞瑩轉發北市社會局員工的貼文，力挺柯文哲，她表示，柯文哲在事發後立刻衝到現場，隨時在群組更新現場狀況，還有更多辛苦的打火弟兄，都在第一時間投入救災工作，直言「透過網路上發文、打嘴砲很容易，但是，有些人是默默地在現場做事」。

黃瀞瑩轉發的該篇貼文指出，事發現場好多家屬都在流淚，好多弟兄奮力搜救，而不在現場的人，卻開始指責柯文哲不在台北，「但他們不知道的是市長第一時間掌握並直接指揮。不在這裡的人開始質疑市府沒有為公安把關，但他們不知道的是業者為了賺錢，偷跑施工，還把警報關閉，根本草菅人命」。

柯文哲 錢櫃 黃瀞瑩 KTV

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