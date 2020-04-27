內政部今辦理廢止立案 婦聯會將走入歷史

內政部依「政黨法」要求婦聯會轉型為政黨已屆期，今面臨被強制解散。內政部表示，今日起辦理203個政黨廢止備案及42個政治團體立案相關事宜。民進黨立委賴惠員今在內政委員會質詢時，向內政部次長花敬群確認，是否表示婦聯會正式走入歷史？花敬群答，「是，沒錯。」

內政部指出，政黨及政治團體原是由「人民團體法」所規範，政黨法自106年12月6日公布施行，依第43條規定，給予政黨及政治團體2年補正期間，也就是在去年12月7日前應就其組織、章程等事項進行修正，以符合政黨法規定。

內政部表示，在此期間，多次以公函、辦理說明會、召開記者會、發布新聞稿及電話、電郵聯繫等多元方式，使各政黨及政治團體知悉政黨法相關規定及應行辦理事項，確實積極輔導政黨及政治團體補正作業。

內政部強調，已給予尚未完成補正的230個政黨及45個政治團體2年4個月的補正期。

內政部指出，78年動員戡亂時期「人民團體法」增修「政治團體」章，訂定政治團體相關規範有其時空背景，時至今日的黨政治發展實況，政治團體已無存續必要。並參酌國外人民團體制度，多數先進國家並無針對「政治團體」特別規範，多將之歸類為一般人民團體（從事政治性活動之社會團體）。

內政部表示，原依人民團體法成立的政治團體，其性質接近政黨，也可依法收受政治獻金，應受較高密度的公共監督，政黨法規定，給予政治團體2年期限修正章程轉換為政黨，以及未轉換為政黨者有關財產之清算事宜，有其立法脈絡，並未針對特定團體，也不會有差別待遇情形。

內政部表示，依法應廢止備、立案的政黨及政治團體，內政部將依去年12月24日限期補正通函致各政黨及政治團體的送達日（依送達情形會有所不同）起算4個月，陸續辦理廢止備、立案事宜。