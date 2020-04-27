快訊

無收入防疫苦笑：日本搞藝能圈「自宅劇場」好掙扎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

內政部今辦理廢止立案 婦聯會將走入歷史

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導
內政部依「政黨法」要求婦聯會轉型為政黨已屆期，今面臨被強制解散。本報系資料照／記者黃義書攝影
內政部依「政黨法」要求婦聯會轉型為政黨已屆期，今面臨被強制解散。本報系資料照／記者黃義書攝影

內政部依「政黨法」要求婦聯會轉型為政黨已屆期，今面臨被強制解散。內政部表示，今日起辦理203個政黨廢止備案及42個政治團體立案相關事宜。民進黨立委賴惠員今在內政委員會質詢時，向內政部次長花敬群確認，是否表示婦聯會正式走入歷史？花敬群答，「是，沒錯。」

內政部指出，政黨及政治團體原是由「人民團體法」所規範，政黨法自106年12月6日公布施行，依第43條規定，給予政黨及政治團體2年補正期間，也就是在去年12月7日前應就其組織、章程等事項進行修正，以符合政黨法規定。

內政部表示，在此期間，多次以公函、辦理說明會、召開記者會、發布新聞稿及電話、電郵聯繫等多元方式，使各政黨及政治團體知悉政黨法相關規定及應行辦理事項，確實積極輔導政黨及政治團體補正作業。

內政部強調，已給予尚未完成補正的230個政黨及45個政治團體2年4個月的補正期。

內政部指出，78年動員戡亂時期「人民團體法」增修「政治團體」章，訂定政治團體相關規範有其時空背景，時至今日的黨政治發展實況，政治團體已無存續必要。並參酌國外人民團體制度，多數先進國家並無針對「政治團體」特別規範，多將之歸類為一般人民團體（從事政治性活動之社會團體）。

內政部表示，原依人民團體法成立的政治團體，其性質接近政黨，也可依法收受政治獻金，應受較高密度的公共監督，政黨法規定，給予政治團體2年期限修正章程轉換為政黨，以及未轉換為政黨者有關財產之清算事宜，有其立法脈絡，並未針對特定團體，也不會有差別待遇情形。

內政部表示，依法應廢止備、立案的政黨及政治團體，內政部將依去年12月24日限期補正通函致各政黨及政治團體的送達日（依送達情形會有所不同）起算4個月，陸續辦理廢止備、立案事宜。

內政部 花敬群 婦聯會

延伸閱讀

自由喪鐘 內政部違憲拔頭籌

觀察站／大法官未解鈴 轉型正義添爭議

已給緩衝期 內政部：今廢止婦聯會立案

到期解散 婦聯會籲蔡總統出面喊停

相關新聞

換發身分證確定延後 內政部：疫情影響 確切時程未定

政府原訂今年10月起換發數位身分證，因受疫情影響，內政部今天表示，將調整換發時程，確切時程，仍將視國內外疫情狀況等而定。

錢櫃火警柯文哲挨轟無心市政 黃瀞瑩秀照片回嗆「打嘴砲很容易」

台北市錢櫃KTV林森店昨（26）日發生火警，釀成多起死傷。台北市長柯文哲昨日上午因至屏東縣枋寮鄉進行市政交流，下午才到火警現場挨轟「無心市政」。對此，柯文哲幕僚「學姊」黃瀞瑩發文力挺，她表示，「透過網路上發文、打嘴砲很容易，但是，有些人是默默地在現場做事」。

馬英九籲政府停止霸凌武漢台胞 讚柯文哲這句話一點沒錯

前總統馬英九在臉書表示，歷經近三個月，滯留湖北的台胞總算大部分回到台灣。這段期間，自己一再呼籲政府協助人民儘速回國，但遺...

朱立倫談婦聯會：跟國民黨早無任何關聯

國民黨前主席朱立倫上午指出，就是一個社會團體、人民團體，在上一個世紀跟國民黨有所關聯，可是（現在）早已沒有任何關聯，如何...

北市清查KTV、電影院 錢櫃各分店須合格才准營業

台北市中山區林森北路、長春路口的錢櫃，昨天上午發生火災，造成多人輕重傷、送醫，但台北市長柯文哲第一時間人不在台北市，而是...

紓困貸款無感？民眾黨：拆解金融國家隊債務整合救民眾

新冠肺炎疫情嚴峻，民眾黨立院黨團質疑，行政院紓困貸款執行率低，截至4月20日，儘管公股銀行核貸率受理申請達六成，但民營銀...

內政部今辦理廢止立案 婦聯會將走入歷史

內政部依「政黨法」要求婦聯會轉型為政黨已屆期，今面臨被強制解散。內政部表示，今日起辦理203個政黨廢止備案及42個政治團...

新聞眼／深綠蠢動 挑戰蔡「維持現狀」

獨派拋出高度敏感的「制憲公投」，民進黨再度面臨騎虎難下的窘境。過去民進黨多使用「以拖待變」來等待退場時機，但經過二○二○大選狂打「反中牌」獲得大勝，「制憲」、「正名」等議題也逐漸被推向高峰。蔡總統第一任主張的「維持現狀」還算不算數？各方都等著看。

獨派再出招 推兩制憲公投案

獨派再度出招。由總統府資政辜寬敏成立的「台灣制憲基金會」將推出兩項制憲公投提案，包括「您是否同意要求總統啟動憲法改造工程」及「您是否同意要求總統推動制定一部符合台灣現狀的新憲法」，預計卅日送到中選會。

江啟臣訪金門 楊鎮浯應邀擔任藍中常委

國民黨主席江啟臣昨天走訪金門，這是他就任黨主席後首度造訪金門，特別受到矚目，江啟臣表示，想借重金門縣長楊鎮浯對兩岸事務的專長，所以到金門當面邀請楊縣長擔任黨的指定中常委，楊鎮浯欣然接受。

觀察站／大法官未解鈴 轉型正義添爭議

內政部要求婦聯會轉型政黨的大限已至，最快今天發出廢止立案的處分，婦聯會將面臨被解散、清算，或是展開長期爭訟的局面。但此案另一爭議，乃婦聯會被黨產會認定為國民黨的附隨組織，大法官迄今未就黨產條例是否違憲作出解釋，也讓婦聯會遭解散一案，更難令當事人平服。

已給緩衝期 內政部：今廢止婦聯會立案

內政部限令婦聯會依「政黨法」規定轉型為政黨否則將予解散，今天屆期。內政部表示，「時間到，該怎麼處理就怎麼處理」，預計今天逕行作出廢止立案的行政處分。內政部次長陳宗彥說，內政部立場從來不是針對誰，是依照法規執行。

熱門新聞

圖表看疫情／全球新冠肺炎確診近300萬 日女出院復陽家人也中鏢

新冠肺炎再次零確診 陳時中鬆口氣笑了

把防疫旅館當五星飯店 另類奧客疫情全台大爆發

傳中科院試射飛彈 學者：可直攻中國軍事設施

敦睦艦隊昨23官兵有症狀採檢今出爐 指揮中心：皆陰性

防疫人潮轉到KTV釀大火？ 關不關陳時中這麼說

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。