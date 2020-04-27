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馬英九籲政府停止霸凌武漢台胞 讚柯文哲這句話一點沒錯

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
前總統馬英九呼籲政府取消武漢台人註記，讓他們自由搭機回來。圖／翻攝馬英九臉書
前總統馬英九呼籲政府取消武漢台人註記，讓他們自由搭機回來。圖／翻攝馬英九臉書

前總統馬英九臉書表示，歷經近三個月，滯留湖北的台胞總算大部分回到台灣。這段期間，自己一再呼籲政府協助人民儘速回國，但遺憾的是，在政治考量下，政府採取明顯的雙重標準，使得台胞的返鄉之路漫長而辛苦。尤其是經上海搭乘「類包機」最為折磨，武漢距上海1100公里，大約是台灣環島一周的距離，搭車要11個小時，類包機成了「累」包機。

馬英九說，幾天前，多名滯留湖北台胞自救會的成員，在回台完成隔離檢疫後來看他，對於他持續聲援，表達謝意。馬表示，自己愧不敢當，已經卸任公職力量有限，無法讓民眾得到政府應該提供的協助。他所做的，只是為了同胞最基本的人權與人道，講該講的話。

馬英九表示，這些好不容易回家的鄉親告訴自己，他們非常認同政府採取嚴格的防疫措施，並且完全配合；但難以理解的是，政府對於從歐美等高風險地區回來的台胞或外僑，卻沒有採取同樣標準的防疫措施。更讓他們難過的是，因為政府的差別待遇，許多民眾也跟著歧視他們，甚至把他們視為「病毒」。

從湖北搭乘包機與「累包機」回台的1435名台胞中，只有1人的採檢結果確診為陽性，僅占台灣340多名境外移入病例中的1例。事實證明，滯留湖北台胞的傳染風險，遠比歐美回來的台胞為低。台北市長柯文哲說「紐約比武漢更危險」，一點都沒錯。但政府卻把他們註記納入黑名單中，目前仍滯留於湖北的200多名台胞，還是無法自行搭機回台，歧視仍然存在，已經3個月了，政府為何還要這樣折磨他們？

馬英九說，這次滯留湖北的國人，曾遭同樣的苦痛，也曾組織自救會。自己為他們加油打氣，並建議即使已經回台，莫灰了志氣、莫散了團體，把自己的經歷記錄下來，對於所受的霸凌、歧視等等不公平待遇，要勇敢發聲，爭取自己的權利。面對挫折不要害怕，只要站在正義、公理與善良這一邊，一定可以扭轉情勢。就算痛苦已經過去了，他們再接再厲的努力，可以喚醒社會的良心，嚇阻類似事件的重演。

馬英九說，疫情總有結束的一天，台灣或許會創下耀眼的防疫成績，但在人權、人道方面，政府卻將留下不光彩的冷血紀錄─80天拒絕上千位國民返國。這不但違反中華民國憲法第10條「人民有居住及遷徙之自由」，也違背聯合國公民與政治權利國際公約第12條第4款「人人進入其本國之權，不得無理褫奪」的規定。

馬英九表示，這段歧視、霸凌的情節現在還在上演，還是進行式，為了同胞愛，再一次請政府解除武漢最後這200多位台胞的黑名單註記，還他們自由搭機回國的權利。現在改變還來得及，請政府平等對待每位同胞，大家拋開偏見、放下意識形態、停止霸凌，讓人心仍是台灣最美麗的風景。

前總統馬英九呼籲政府取消武漢台人註記，讓他們自由搭機回來。圖／翻攝馬英九臉書
前總統馬英九呼籲政府取消武漢台人註記，讓他們自由搭機回來。圖／翻攝馬英九臉書

馬英九 霸凌 武漢

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