新聞眼／深綠蠢動 挑戰蔡「維持現狀」

獨派拋出高度敏感的「制憲公投」，民進黨再度面臨騎虎難下的窘境。過去民進黨多使用「以拖待變」來等待退場時機，但經過二○二○大選狂打「反中牌」獲得大勝，「制憲」、「正名」等議題也逐漸被推向高峰。蔡總統第一任主張的「維持現狀」還算不算數？各方都等著看。

獨派推動「正名制憲」雖是陳年議題，但隨蔡總統將展開第二任期，光譜偏綠的各方山頭又開始蠢動，光看民進黨最近在立院被小黨提出的華航、護照正名等提案搞得動彈不得，就可預見民進黨接下來處境。只要一碰上牽涉國家定位議題，必定進退兩難。

問題在於，民進黨對國家的定位和兩岸主張到底是什麼？總統大選期間，擔任發言人的前立委林靜儀因為受訪時說了一句「主張統一涉叛國」，就為「失言」道歉，但林靜儀所言與民進黨支持者的認知並沒有衝突，當時民進黨一連串的澄清，反倒讓這些支持者疑惑了。如今獨派提出「制憲公投」也一樣，如果民進黨內那麼多人動不動就高呼國家應該改名，甚至不停拿此議題換取政治紅利，為何又不敢「玩真的」？

二○○○年民進黨首次執政，當時的神主牌是「護主權」。廿年之後，民進黨在二○二○大選依然用「護主權」力催年輕群眾支持，獨派也全員相挺。如今獨派提出「制憲公投」，以執政團隊的眼光來看或許是燙手山芋，但也不禁令人想問，民進黨何時才要誠實面對自己？

蔡總統即將邁向第二任期，獨派的聲音勢必無法忽視，「正名制憲」只是眾多主張之一。接下來四年，獨派要求只會更多，諸如特赦前總統陳水扁、撤換內閣「老藍男」等議題都將再浮出水面，繼續考驗執政團隊。