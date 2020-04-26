【即時短評】大法官怠於解釋 讓婦聯會只能二選一？

內政部要求婦聯會轉型政黨的大限已至，最快明天發出廢止立案的處分，婦聯會將面臨被解散、清算，或是展開長期爭訟的局面。但此案另一爭議，乃婦聯會被黨產會認定為國民黨的附隨組織，大法官迄今未就黨產條例是否違憲作出解釋，也讓婦聯會遭解散一案，更難令當事人平服。

為何拖到大限已到還不轉型？婦聯會內部有兩派主張，一方認為應轉型為政黨；主委雷倩則認為，轉為政黨難保不被黨產會續追殺，並盼內政部准許成立政黨以外的法人團體。最後，婦聯會採後者作法。

但當婦聯會決定不轉型政黨的同時，已面臨極大的法律風險。由於內政部先前要求限期改正時，婦聯會若認為政黨法強迫政治團體轉型屬違憲，第一時間就應立即提訴願，再到行政法院提行政訴訟，要求停止訴訟程序，並聲請大法官釋憲。

不過，命懸一線的婦聯會得到內政部再給予4個月寬限後，仍未採取法律行動，讓寶貴的3個月爭訟時間白白流失，如今走向被清算命運，實令人扼腕。

從法律面來看，內政部若下解散命令、依法逕行清算，婦聯會仍能尋求司法救濟，聲請停止執行。由於解散、清算是將法人格完全消滅，造成難以回復的損害，法院准許的機率不低；不過，本訴的勝訴或然率是高是低，恐怕婦聯會也不敢樂觀。

然而，姑不論政黨法強迫政治團體轉型是否違憲，婦聯會案的解鈴人仍是大法官。因為，早在黨產會前年認定婦聯會為國民黨附隨組織，婦聯會提起行政訴訟，台北高等行政法院在去年3月即以黨產條例有違憲之虞，聲請大法官釋憲。

為何不轉型成政黨？雷倩說擔心遭黨產會繼續追殺。如今婦聯會將被解散，大法官仍未對黨產條例是否違憲作出解釋，以致婦聯會只能在「轉型為政黨」或「被解散」二選一。大法官的「怠於解釋」，也讓這項「轉型正義」徒添爭議。