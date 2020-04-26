韓國瑜春安演習挨批 藍：看到黑影就開槍

為避免疫情期間出現治安空窗期，內政部警政署3月中起陸續展開掃黑以及肅槍行動。高雄市長韓國瑜近日宣布要辦演習，強化治安工作，卻被綠營人士批評是在羞辱高雄人。國民黨副主委黃子哲質疑，這種「因人廢言」的瘋狂與毀滅性，完全不輸「新冠肺炎」。

黃子哲說，不論是韓國瑜要重啟「春安」或啟動「平安」演習，都是擔心疫情若衝擊經濟，引發社會治安的問題，因此要有積極作為以保護市民安全。警政署也是基於同樣的想法與憂慮，近來才執行一連串的犯罪打擊與防制工作。刑事局長黃明昭還證實，因疫情影響經濟，這段期間的網路詐欺案、強盜案、甚至是地下錢莊暴力討債的案件都增多了。

黃子哲說，就是有人會斷了理智線，不分青紅皂白的看到黑影就開槍。民進黨高雄市議員康裕成說，韓國瑜是防著高雄人當小偷當強盜；前陳菊市府的局長陳瓊華則說，韓是在罵高雄人「飢寒起盜心」。但這些話韓國瑜一句也沒說，卻要硬塞到他嘴裡。如果做這些事就是把市民當歹徒，那民進黨執政的中央政府，豈不是也在把全國人民當成竊賊或強盜看？

黃子哲說，是否要罷免韓國瑜市長，這是高雄市民的權利與選擇，絕對充分尊重。而罷韓團體即便在疫情險峻期間，也如此全心全意地投入政治運作，那種精神與毅力，也真的令人刮目相看。但高雄的防疫與治安等工作不能等，韓國瑜在政策的論述必須更精準，在規劃與執行層面，也要更完善確實。相信繼續拚出市政好成績，便是最有效的解方。