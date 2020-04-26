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婦聯會將被解散 江啟臣：不要讓人覺得在清算鬥爭

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
國民黨主席江啟臣（中）今天下午在金門立委陳玉珍（左）、金門縣長楊鎮浯（右）等人的陪同下參觀和平園區，針對記者詢問婦聯會遭追殺一事表示，執政黨處理此事，應該以還原歷史的真相，追求和解。記者蔡家蓁／攝影
國民黨主席江啟臣（中）今天下午在金門立委陳玉珍（左）、金門縣長楊鎮浯（右）等人的陪同下參觀和平園區，針對記者詢問婦聯會遭追殺一事表示，執政黨處理此事，應該以還原歷史的真相，追求和解。記者蔡家蓁／攝影

婦聯會即將在明日被內政部依法解散，390億的資產面臨充公。對此，人在金門的國民黨主席江啟臣表示，台灣作為民主法治的國家，一切應該還是要依法行政，執政黨處理此事，應該以還原歷史真相，追求和解，不要讓民眾覺得在清算、鬥爭，這不是追求轉型正義、社會和解的目標下，民眾想看到的結果。

婦聯會拒絕在政黨法期限內轉型為政黨，已成立70年的婦聯會，明日可能面臨被依法解散，而其390億的資產也將遭到清算。一旦黨產條例的釋憲案未通過，且高等行政法院未判黨產會敗訴，資產可能面臨全數充公命運。

江啟臣今天下午在國民黨秘書長李乾龍、金門立委陳玉珍、金門縣長楊鎮浯、國民黨金門縣黨部主委石兆瑉等人的陪同下參觀和平園區，針對記者詢問婦聯會遭追殺一事，江啟臣說，在防疫期間，很遺憾看到民進黨還是一樣，在清算他們所謂的「國民黨的附隨組織」，他認為，台灣作為民主法治的國家，一切應該要依法行政，憲法保障的人民權益，相關參政與集會結社的自由，不應該只從政治的角度來處理問題。

江啟臣指出，很多事情有其歷史背景存在，應該讓大家更清楚這些過去的組織，在時空環境的變遷，從現在去看過去的事，會覺得很多事不合乎現在民主的要求，但這些畢竟是歷史，應該以還原歷史的真相，追求和解，這才是最大的目的，不要讓民眾覺得在清算、鬥爭，這不是追求轉型正義、社會和解的目標下，民眾想看到的結果。

陳玉珍則認為，婦聯會想成為公益的社團，但內政部不准，硬要他們成為政黨，她覺得，內政部侵犯人民集會結社的自由，陳玉珍提到，婦聯會當初成立是以公益為出發點，幫助全國人民，那是在當時的歷史背景下成立，現在要成立社團，照說是好事，內政部不應該反對。

至於後續國民黨有何對策，江啟臣則表示，這部分將由文傳會統一對外說明。

國民黨主席江啟臣（左三）今天下午在國民黨秘書長李乾龍（右三）、金門立委陳玉珍（右二）、金門縣長楊鎮浯（左二）、國民黨金門縣黨部主委石兆瑉（左一）等人的陪同下參觀和平園區，並在前總統馬英九簽名的碑石前合影。記者蔡家蓁／攝影
國民黨主席江啟臣（左三）今天下午在國民黨秘書長李乾龍（右三）、金門立委陳玉珍（右二）、金門縣長楊鎮浯（左二）、國民黨金門縣黨部主委石兆瑉（左一）等人的陪同下參觀和平園區，並在前總統馬英九簽名的碑石前合影。記者蔡家蓁／攝影

婦聯會 江啟臣 國民黨 內政部

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