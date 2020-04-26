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罷免投票要不要動員 藍綠各有思考

聯合報 / 記者蔡孟妤王慧瑛／高雄即時報導
距離6月6日罷免投票剩40多天，藍營內部對是否動員投票尚有歧見。本報資料照片
距離6月6日罷免投票剩40多天，藍營內部對是否動員投票尚有歧見。本報資料照片

距6月6日罷免投票剩40多天，藍營內部對是否動員投票尚有歧見，市議員黃柏霖認為，選舉和罷免不同，選舉靠激情，罷免要被動。有議員認為，韓市長處境是被架上斷頭台，藍營內容要盡快整合出戰術、戰略因應危機。高雄市黨部主委莊啟旺說，韓團隊會透過大數據分析等作為決策參考，目前藍營共識是高調防疫、不談罷韓。

市議員黃紹庭說，韓團隊市政成績不差，但韓市長形象受創深，有感市政如何移轉成好感市長，攸關能否挺過罷韓這一關。

新聞局長鄭照新說，市府首要任務是防疫，防疫最重要，罷免議題不在考慮之內，傳遞正確市政、防疫訊息，遏止謠言。親韓人士表示，韓對罷免要低調以對，加大市政宣傳力度，別正面回擊，以免讓綠營找到機會炒作。

綠營這方對6月6日是否動員投票，民進黨高雄市議員林智鴻說，公民團體動員力遠高於民進黨，若公民團體希望民進黨協助宣傳罷免，民進黨會全力給予協助。他表示，韓陣營應陷入兩難，如不動員，投不同意票、反對罷免的聲音沒有出來，等於也是默許罷免，但若動員，又怕炒熱罷免投票，對己不利。

中山大學政治所教授廖達琪說，疫情有太多不可掌控變數，韓市長應堅持守護市民健康第一原則，建議韓粉別幫忙動員，升高對立與對決氛圍反而對韓不利。

距離6月6日罷免投票剩40多天，藍營內部對是否動員投票尚有歧見。本報資料照片
距離6月6日罷免投票剩40多天，藍營內部對是否動員投票尚有歧見。本報資料照片

罷免 民進黨 投票

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