獨派再出招推制憲公投 30日送進中選會

獨派再度出招，由總統府資政辜寬敏成立的「台灣制憲基金會」將推出兩項制憲公投，包括「您是否同意要求總統啟動憲法改造工程」、「您是否同意要求總統推動制定一部符合台灣現狀的新憲法」，預計30日送到中選會。

台灣制憲基金會執行長林宜正表示，這兩項公投提案已各有3000多人提案，達到第一步驟的提案門檻，30日將送中選會；中選會若完成審核，就進入連署階段；第二步驟的連署門檻需要28萬9667人；第三步驟則是明年的8月28日至少500萬人投同意票，而且同意票數多於不同意票。

蔡英文總統即將於5月20日展開第二任期，並重新兼任黨主席，黨內人士預估，屆時獨派動作將越來越大，未來也可能再度掀起是否特赦前總統陳水扁的聲浪，再加上最近獨派力挺小黨提出的華航改名、護照名稱改名等主張，未來民進黨壓力將越來越大。