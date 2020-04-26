江啟臣訪金門86歲老黨員專程來為他加油 讓他超感動

國民黨主席江啟臣今天到金門進行下鄉拜訪之旅，這是他就任黨主席後，首度造訪金門，江啟臣上午拜訪金門縣長楊鎮浯，江啟臣表示，想借重楊鎮浯對兩岸事務的專長，所以此次當面邀請楊擔任黨的指定中常委，楊鎮浯則欣然接受。

江啟臣今天上午偕同國民黨秘書長李乾龍蒞金展開一整天拜訪行程，江啟臣入鄉隨俗，一下機就先到香火鼎盛的浯島城隍廟上香祈福，並寫下祈福卡，希望國泰民安、疫情能趕快結束。在場陪同者還有：國民黨金門縣立委陳玉珍、金門縣長楊鎮浯、國民黨金門縣黨部主委石兆瑉、金城鎮長李誠智等人。

一行人隨即轉赴縣府展開會晤，江啟臣首先關心新冠肺炎疫情對金門的衝擊，楊鎮浯表示，疫情是全面性的，小三通暫停，陸客又沒來，就連台灣遊客也望之怯步，對偏重發展旅遊業的金門影響很大，單單金酒公司的營收，今年可能就要短少30億元。

談及金酒，江啟臣也詢問起台中新社種苗改良繁殖場提供給金門農民種植的情況。楊鎮浯則透露，金酒公司高粱的需求大，除了現今與台中農民契作，未來也將與雲林縣商討合作事宜。

在會晤過程，現年86歲、入黨已68年的烈嶼鄉民杜天生專程搭船前來，為江啟臣加油打氣，展現老黨員忠黨愛國的一面，也讓江啟臣相當感動，直說會好好加油，帶領國民黨開創不同的新格局。

稍後，江啟臣也前往金門縣議會拜會洪允典，同屬「六桂堂」宗親的江啟臣與洪允典兩人相見歡，洪以「六桂之光」讚許江順利當選黨主席，承擔重任。江啟臣則期許同為黨員同志的洪議長未來能多協助黨務工作推動。江啟臣也期待楊鎮浯與洪允典兩人能加強府會合作，共同為金門的美好未來打拼。