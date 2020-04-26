中央拍板放五一連假 侯友宜：新北已啟動三階段管制

五一連假即將來臨，儘管敦睦艦隊爆發新冠肺炎群聚感染，造成民眾憂心，然中央仍拍板確定放連假，被問到是否擔心連假造成群聚感染，新北市長侯友宜表示，新北已做好防疫措施，啟動三階段來管制觀光景點人車流管制。

五一連假放不放？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前並沒有延長或延後的計畫，「放假大家仍可以出去玩，只要平均分散就好，夠分散，就夠安全」。

對此，侯友宜表示，在疫情嚴峻時刻，碰到連假要戒慎恐懼、全面備戰，盤點新北風景區、老街、市場及登山步道，有近70個地點，都會隨時掌控人車流，並適時啟動三階段管制流程。

另外，針對餐廳及賣場的管制，侯說，不論是大賣場、百貨公司及傳統市場，都會啟動人潮管制，尤其連假三天都會啟動三階段管制，透過即時影像監控及現場人流狀況，在第一階段讓民眾了解現在人流多大，考量是否前往景點。

若人潮到達一定的量，將用簡訊通知想前往景點的民眾切勿前往，進行到第二階段則採取只出不進來管制，若進行到第三階段，「人潮太多該封就完全封閉」，全盤掌握、24小時備戰監控。

但侯友宜仍提醒，勁量不要前往餐廳群聚用餐，封閉空間若出現人車潮多情況就不要前往， 真的必要前往餐廳用餐盡量保持公筷母匙、飲食衛生習慣，飛沫傳染為新冠肺炎傳染的重要方式，人多的地方盡量避免，疫情時間共體時間。