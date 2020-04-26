快訊

油價崩跌創21年新低！95無鉛汽油一轎車加滿可省580元

錢櫃大樓火災1死6無生命跡象 疑五樓電梯施工釀災

聽新聞
test
0:00 / 0:00

葉金川批不切實際超前準備 侯友宜：遇狀況可即刻備戰

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北即時報導
針對前衛生署長葉金川的批評，新北市長侯友宜表示，遇到狀況才可即刻備戰。記者胡瑞玲／攝影
針對前衛生署長葉金川的批評，新北市長侯友宜表示，遇到狀況才可即刻備戰。記者胡瑞玲／攝影

繼新北市超前部署進行封城兵推演練後，各縣市也跟進兵推演習，然前衛生署長葉金川在臉書發文，認為封城兵推是不實際的超超前準備，對此，新北市長侯友宜表示，他已作戰40年，每個階段都有必須完成的準備，身為地方首長要了解作戰過程，遇到狀況才能立即備戰。

侯友宜指出，防疫視同作戰，在作戰的過程中是有組織、計畫、步驟的完整程序，每個地方都要做好份的準備，他已經作戰40年。

從第一線要做到什麼程度的防疫作業來阻絕境外」管控境內，另外，境內如何管控都要做到位；針對社區感染要如何做好社區防疫作業，再加上第三階段的擴大管制，在冕隊大規模感染的管制，每個階段都有必須完成的準備。

侯說，身為地方首長須完整了解作戰過程，讓大家在碰到狀況、瞬息萬變時能立即啟動作戰。

侯友宜 封城

延伸閱讀

五一連假各縣市防疫沒統一？ 侯友宜：訊息會互相通報

各縣市管制景點 侯友宜：必要時該封就封

「封城是不切實際的超超前部署」葉金川曝封城真正時機

侯友宜：居家檢疫者高危險群 應普篩

相關新聞

婦聯會為何不轉型成政黨？雷倩：怕被黨產會追殺

內政部限令婦聯會依政黨法規定轉型為政黨，否則將予以解散，今天是最後一天。婦聯會主委雷倩上午出面受訪，提出三個呼籲，呼籲蔡...

葉金川批不切實際超前準備 侯友宜：遇狀況可即刻備戰

繼新北市超前部署進行封城兵推演練後，各縣市也跟進兵推演習，然前衛生署長葉金川在臉書發文，認為封城兵推是不實際的超超前準備...

獨派再出招推制憲公投 30日送進中選會

獨派再度出招，由總統府資政辜寬敏成立的「台灣制憲基金會」將推出兩項制憲公投，包括「您是否同意要求總統啟動憲法改造工程」、...

江啟臣訪金門86歲老黨員專程來為他加油 讓他超感動

國民黨主席江啟臣今天到金門進行下鄉拜訪之旅，這是他就任黨主席後，首度造訪金門，江啟臣上午拜訪金門縣長楊鎮浯，江啟臣表示，...

中央拍板放五一連假 侯友宜：新北已啟動三階段管制

五一連假即將來臨，儘管敦睦艦隊爆發新冠肺炎群聚感染，造成民眾憂心，然中央仍拍板確定放連假，被問到是否擔心連假造成群聚感染...

平安演習被酸飢寒起盜心 韓：自己的高雄自己來保護！

高雄市政府今天舉行新冠肺炎疫情記者會，敦睦艦隊群聚感染高雄確診個案累計14例。 針對高雄已展開的3個月「平安演習」，招致...

府院防疫重回火線 藍諷被情勢逼迫 綠稱是分工

新冠肺炎疫情持續，府院角色更顯吃重。國民黨立院黨團總召林為洲表示，府院重回第一線，主要是情勢所迫，包含紓困申請太複雜、敦...

罷韓民調、防疫成績皆不利？韓國瑜：市政優先防疫第一

高雄市長韓國瑜今天舉行防疫記者會，市府說明未來投票的防疫作為，包括須戴口罩才能投票等。媒體詢問罷韓民調的投票率、同意罷免...

時力民調：過半高市民挺罷韓 六成六市民會去投票

公民團體發起罷免高雄市長韓國瑜行動，預計6月6日罷韓投票。時代力量智庫今天公布最新罷韓相關民調顯示，52.1%高雄市民支...

婦聯會「大限」今天到期 雷倩哽咽求生存

內政部限令婦聯會依政黨法規定轉型為政黨，否則將予以解散，今日到期。婦聯會主委雷倩上午出示給蔡英文總統的陳情信，希望內政部...

影／時力公布罷韓民調 五成高雄市民同意罷免

時代力量上午在黨主席徐永明的主持下舉行民調記者會，民調顯示有六成五的高雄市民會去投票，五成二的人同意罷韓。時代力量高雄黨...

六都防疫誰得人心？網路聲量：黃偉哲奪冠 韓國瑜墊底

新冠肺炎疫情持續延燒，六都首長防疫誰得民心？根據QuickseeK網路聲量大數據統計，六都首長的防疫網路好感度，以台南市...

熱門新聞

圖表看疫情／全球新冠肺炎逾20萬人死 確診數逼近300萬大關

俄羅斯專家指中國非惡意製造病毒 稱實驗室「做了絕對瘋狂的事」

「封城是不切實際的超超前部署」葉金川曝封城真正時機

敦睦艦隊頻傳二採陽性官兵 昨天23人回報不適

我國再增1例新冠肺炎確診 敦睦艦隊磐石艦實習生

好消息！ 敦睦艦隊確診者接觸台鐵車長二採仍為陰性

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。