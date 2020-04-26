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葉金川批不切實際超前準備 侯友宜：遇狀況可即刻備戰
繼新北市超前部署進行封城兵推演練後，各縣市也跟進兵推演習，然前衛生署長葉金川在臉書發文，認為封城兵推是不實際的超超前準備，對此，新北市長侯友宜表示，他已作戰40年，每個階段都有必須完成的準備，身為地方首長要了解作戰過程，遇到狀況才能立即備戰。
侯友宜指出，防疫視同作戰，在作戰的過程中是有組織、計畫、步驟的完整程序，每個地方都要做好份的準備，他已經作戰40年。
從第一線要做到什麼程度的防疫作業來阻絕境外」管控境內，另外，境內如何管控都要做到位；針對社區感染要如何做好社區防疫作業，再加上第三階段的擴大管制，在冕隊大規模感染的管制，每個階段都有必須完成的準備。
侯說，身為地方首長須完整了解作戰過程，讓大家在碰到狀況、瞬息萬變時能立即啟動作戰。
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