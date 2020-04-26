平安演習被酸飢寒起盜心 韓：自己的高雄自己來保護！

高雄市政府今天舉行新冠肺炎疫情記者會，敦睦艦隊群聚感染高雄確診個案累計14例。 針對高雄已展開的3個月「平安演習」，招致外界「把市民當成飢寒起盜心」的解讀，韓國瑜表示，有人故意扭曲平安演習，對投入的警察、義警、義消、民防是不公平的。

昨天中央流行疫情指揮中心公布全國新增1例敦睦艦隊確診個案，居住地為高雄市，高雄確診個案累計14例。韓國瑜表示，截至目前高雄居家隔離255人，自主健康管理3929人。五月二日以前，都必須非常警惕。日本與新加坡都已進入緊急狀況，台灣千萬不可掉以輕心。

至於五一勞動節部分，韓國瑜表示，已請觀光局提早規畫，希望所有景區，不要有人潮過度擁擠的狀況。

高雄市政府警察局長李永癸指出，市府考慮在疫情期間，發生治安事故的可能性增高，也規畫民力及支援警力全面防制犯罪。像金融機構、大賣場及超商等營業處所，現金流動頻繁，易發生強盜、搶奪或竊盜，警察局特別規畫義警與民防，協助各派出所警察同仁，加強巡邏。另外規畫社區巡守隊將大樓社區管理室列為巡守重點，加強與管委會及管理員的互動。警察局已向警政署申請支援警力，4月27日起每天上午8點至下午6點支援警察局巡邏等勤務，協助地區治安維護。

針對高雄市的平安演習，前高市府官員陳瓊華在臉書狠酸，「生目睭沒看過一個城市的市長說自己的市民快要『飢寒起盜心 』了」。韓國瑜說，希望在疫情影響、經濟疲弱之下，維持良好的治安。至於有人說飢寒起盜心，把高雄市民看作是什麼？這都是他們的偏見。不管做消防演習，或軍方的漢光演習，都希望達到一定的預期目標。而平安演習的目標，希望在人心浮動、經濟比較困難的情況下，一樣有良好的治安。