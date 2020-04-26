府院防疫重回火線 藍諷被情勢逼迫 綠稱是分工

新冠肺炎疫情持續，府院角色更顯吃重。國民黨立院黨團總召林為洲表示，府院重回第一線，主要是情勢所迫，包含紓困申請太複雜、敦睦艦隊染疫帶來民怨；民進黨立院黨團書記長鍾佳濱則說，確實府院角色越來越重，但力挺行政院長蘇貞昌親上火線說明紓困，因社會能見度高，招牌解說方式也很親民。

據了解，新冠肺炎疫情初期，府院讓衛福部長陳時中站在第一線，政治判斷上是為了減低不必要的失分，但後續口罩實名制不斷更新、紓困方案上路、敦睦艦隊染疫，事件越來越多。黨政人士表示，防疫交陳時中，紓困振興給行政院，總統則是針對相關議題做原則性的指示下達。

政院人士表示，政院工作為統合性質，角色一直都很多，無幕前幕後之分，院長是國家行政指揮官，不可能每天宣布確診資訊，而是依法指定合適人員擔任指揮官；至於周間的紓困記者會，其一是讓民眾清楚紓困項目、進度，其二政委龔明鑫是唯一每天參與晨報的政委，能親自報告經濟情勢，更能直接接受院長交辦，最合適對外說明。