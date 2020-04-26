時力民調 17.7%民眾被要求減少工時或休無薪假

新冠肺炎疫情嚴峻，時代力量智庫今天公布最新疫情民調，對六都首長防疫表現，新北市長侯友宜以46.9%滿意度奪冠、遙遙領先民調第二的桃園市長鄭文燦，鄭文燦滿意度為12.4%；第三名則是台北市長柯文哲滿意度為11.4%。

至於其他六都首長防疫表現滿意度民調，台南市長黃偉哲、台中市長盧秀燕、高雄市長韓國瑜的民調分別為5.4%、4.4%及4.1%。

另外，時代力量智庫這份民調也顯示，有17.7%的全職工作或部分工時的民眾，被要求減少工時或休無薪假。另外因應疫情，有高達85.3%的民眾贊成政府應該要減稅。

至於接下來的五一連假防疫，從這份民調顯示，92%的民眾表示，不會考慮出外旅遊。

另外，民眾對於蔡英文總統與行政院長蘇貞昌的施政滿意，時代力量民調顯示，76.9%民眾對蔡英文上任以來的表現感到滿意，與上次民調三月份民調相比，蔡英文的滿意度沒有太大變化；至於行政院長蘇貞昌的滿意度，受訪民眾對於蘇貞昌的滿意度為72.9%，與三月份上次民調相比，蘇貞昌的滿意度稍稍減少兩個百分點。

另外，這份民調也調查各政黨在國會的表現，受訪民眾對民進黨的滿意度為31.6％、時代力量滿意度為14.5%、國民黨9.9%、民眾黨7.7%、台灣基進3.6%。

至於時代力量也進行台灣正名及WHA相關議題調查， 62.3%的受訪民眾認為，中華職棒應該正名為台灣職棒；77.5%的受訪民眾認為，我國政府要繼續爭取參與即將到來的世界衛生大會。

這次的民調調查對象，為戶籍在台灣地區20個縣市、針對年滿20歲的一般民眾，採市話調查方式，以分層比例隨機抽樣進行，調查時間為4月17日至4月18日，一共完成813份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為政府3.44個百分點，依戶籍、性別、年齡及教育程度進行加權。