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婦聯會為何不轉型成政黨？雷倩：怕被黨產會追殺

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
內政部限令婦聯會依政黨法規定轉型為政黨，否則將予以解散，今天是最後一天。報系資料照片
內政部限令婦聯會依政黨法規定轉型為政黨，否則將予以解散，今天是最後一天。報系資料照片

內政部限令婦聯會依政黨法規定轉型為政黨，否則將予以解散，今天是最後一天。婦聯會主委雷倩上午出面受訪，提出三個呼籲，呼籲蔡總統暫停撤銷；呼籲內政部兼顧理法，婦聯會轉型成其他團體程序未走完，別撤銷登記；呼籲立委面對政黨法違憲疑慮，提出修法。

雷倩第一個呼籲指出，4月17日會慶當天已簽完給第二批提供社福團體承諾的30億元，也向蔡英文總統陳情，請她用過去對婦聯會了解，以總統高度考量台灣社會需要。黨產會要扣婦聯會財產，讓司法判斷，但內政部撤銷婦聯會存在，懇請暫停，保留婦聯會存活生機，婦聯會將建立公開透明的平台，支持弱勢社福團體。

第二，雷倩說，上周婦聯會向內政部發出的最後一封函，提起3月在行政法院時，內政部代表當庭表示，如果婦聯會要轉型其他團體，內政部會樂觀其成、並予輔導。此事向法院呈報，是內政部公開陳述。請內政部速速允准婦聯會成立政黨之外法人或團體，如果內政部同意，現在程序沒有走完，請兼顧理法，不要撤銷婦聯會登記。

第三，雷倩懇請立委們仔細考量政黨法第43條，把政治團體納入一併強制轉為政黨本身是否違憲，如果可能違憲請盡速修法。因為結社權是憲法保護，過去成立政治團體，沒人告訴婦聯會會被迫成為政黨或消滅，恐有侵犯言論自由、結社權與財產權。

雷倩說，婦聯會未來走向絕對不是推薦候選人參與公職選舉，對於成不成立政黨，婦聯會以61比9的懸殊票數做結。既然是公益團體，只能以公益團體繼續貢獻國家社會，不應該籌組政黨；她也提到背後考量，沒有人給予任何保證，會不會因為成為政黨，遭黨產會繼續追殺婦聯會，這是很重要的考慮。

對於內政部昨表示婦聯會沒有在時效內積極轉型，到最後一刻才做這些活動。雷倩強調婦聯會絕無怠於決定、沒有進行轉型等任何事件。從有政黨法開始，便不斷行文內政部，作為政治團體的婦聯會，往來函文比比皆是。反而，婦聯會相關作為遭到行政杯葛，婦聯會提出兩個申請：向內政部懇求成為其他組織，向衛福部申請成為公益團體，從去年到今年都提出申請，衛福部反反覆覆，要求內政部一定要同意，兩部會皮球踢了六個月。

雷倩也說，婦聯會不因自己生存危殆而放棄職責，疫情當前，婦聯會採購防疫設備，並按照交貨順序，每一批進來、第二天就送給防疫單位、服務高風險人群的社福單位。

雷倩表示，婦聯會去年10月16日會員大表大會決議，被沒收的財產若能自由使用要為公益。去年500多個社福團體，經過兩梯次審查核准，通過230案，承諾金額55億元，婦聯會希望把這筆財產留給社會使用，給需要的社福團體增加能量，同時也可成為國際交流的對象

婦聯會 內政部 雷倩

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